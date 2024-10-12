Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются (фото из архива)
Утром 13 октября на улице Лучистой в Екатеринбурге произошла крупная авария, в которой столкнулись два автобуса и две легковые машины. В результате инцидента заблокированы все полосы движения. Об этом сообщили очевидцы.
«Авария произошла на улице Лучистой. Столкнулись два автобуса и две легковушки… Заняты все полосы движения, водителям приходится объезжать по встречке», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там сообщили, что ДТП обошлось без пострадавших.
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