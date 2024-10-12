12 октября 2024

Массовое ДТП с участием автобусов и легковушек парализовало движение в Екатеринбурге. Видео

В Екатеринбурге столкнулись два пассажирских автобуса и две легковушки
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с автобусом на Плотинке. Екатеринбург, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, городской транспорт, автопредприятие
Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются (фото из архива) Фото:

Утром 13 октября на улице Лучистой в Екатеринбурге произошла крупная авария, в которой столкнулись два автобуса и две легковые машины. В результате инцидента заблокированы все полосы движения. Об этом сообщили очевидцы.

«Авария произошла на улице Лучистой. Столкнулись два автобуса и две легковушки… Заняты все полосы движения, водителям приходится объезжать по встречке», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там сообщили, что ДТП обошлось без пострадавших.

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Утром 13 октября на улице Лучистой в Екатеринбурге произошла крупная авария, в которой столкнулись два автобуса и две легковые машины. В результате инцидента заблокированы все полосы движения. Об этом сообщили очевидцы. «Авария произошла на улице Лучистой. Столкнулись два автобуса и две легковушки… Заняты все полосы движения, водителям приходится объезжать по встречке», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Там сообщили, что ДТП обошлось без пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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