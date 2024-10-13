ВСУ уходят из Дзержинска

ВСУ выводят из Дзержинска малые группы бойцов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы Вооруженных сил Украины начали выводить свои подразделения из Дзержинска (Торецка). Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.
«Обстановка для противника в Дзержинске весьма плачевная, они вынуждены снова бежать. Сейчас наблюдается частичный вывод подразделений из города», — передает ТАСС слова источника. По его словам, ВСУ выводят войска малыми группами.
Ранее военный эксперт Денис Попович заявил, что взятие Дзержинска (Торецка) позволит России выйти на Константиновку Он также предупредил украинцев о возможном поражении ВСУ, передает 360.ru..
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