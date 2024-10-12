Скандал разгорелся на ночной вечеринке в «Баден-Баден», организованной промоутерской группой «Стая». Один из посетителей якобы был избит охранниками, что вызвало негодование и плохие эмоции среди свидетелей происшествия.
«Приехали сегодня ночью в „Баден“ на вечеринку от „Стаи“. Получили плохие эмоции. Охрана избила посетителя. Единственные кадры с того момента. [Охранники], хватая меня, требовали удалить видео. Один охранник избивал посетителя, второй стоял, смотрел и никого не подпускал, хотя должен был разнимать», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Баден-Баден» и к организаторам вечеринки. Ответы ожидаются.
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