12 октября 2024

На вечеринке в «Баден-Баден» охранник избил посетителя. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытие Тнф, концерт Моя Мишель. Тюмень, концерт, вечеринка, ночной клуб, зрители, тнф
Инцидент произошел в ночь на 13 октября (фото из архива) Фото:

Скандал разгорелся на ночной вечеринке в «Баден-Баден», организованной промоутерской группой «Стая». Один из посетителей якобы был избит охранниками, что вызвало негодование и плохие эмоции среди свидетелей происшествия.

«Приехали сегодня ночью в „Баден“ на вечеринку от „Стаи“. Получили плохие эмоции. Охрана избила посетителя. Единственные кадры с того момента. [Охранники], хватая меня, требовали удалить видео. Один охранник избивал посетителя, второй стоял, смотрел и никого не подпускал, хотя должен был разнимать», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Баден-Баден» и к организаторам вечеринки. Ответы ожидаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скандал разгорелся на ночной вечеринке в «Баден-Баден», организованной промоутерской группой «Стая». Один из посетителей якобы был избит охранниками, что вызвало негодование и плохие эмоции среди свидетелей происшествия. «Приехали сегодня ночью в „Баден“ на вечеринку от „Стаи“. Получили плохие эмоции. Охрана избила посетителя. Единственные кадры с того момента. [Охранники], хватая меня, требовали удалить видео. Один охранник избивал посетителя, второй стоял, смотрел и никого не подпускал, хотя должен был разнимать», — передает слова очевидца telegram-канал «Злой Екатеринбург». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в «Баден-Баден» и к организаторам вечеринки. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...