Россияне перестают хранить деньги «под матрасом»

Anderida Financial Group: в РФ 20% горожан хранят свои деньги дома
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В России 20% населения хранят деньги дома «под матрасом», отмечают аналитики Фото:

В России все меньше горожан хранят свои сбережения дома наличкой «под матрасом». По словам аналитиков, сейчас доля таких людей составляет всего 20%. Об этом сообщают аналитики компании по управлению активами Anderida Financial Group.

«Доля россиян, хранящих деньги дома, опустилась до критически низкого уровня за последние 10 лет. На сегодня дома хранить сбережения предпочитают лишь 20% респондентов», — отметили аналитики по результатам исследования, проведенного в сентябре. При этом еще год назад этот показатель составлял 32%.

В качестве причин, повлиявших соответствующее снижение аналитики выделили стабильную финансовую ситуацию в стране, а также общий рост финансовой грамотности среди населения. Все больше людей пользуются депозитами и другими средствами сбережения.

Ранее Росстат определил, что в стране до 10% снизилась доля неофициальных или скрытых доходов граждан. Такой вывод сделали по итогам исследования периода с 2013 по 2022 года.

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В России все меньше горожан хранят свои сбережения дома наличкой «под матрасом». По словам аналитиков, сейчас доля таких людей составляет всего 20%. Об этом сообщают аналитики компании по управлению активами Anderida Financial Group. «Доля россиян, хранящих деньги дома, опустилась до критически низкого уровня за последние 10 лет. На сегодня дома хранить сбережения предпочитают лишь 20% респондентов», — отметили аналитики по результатам исследования, проведенного в сентябре. При этом еще год назад этот показатель составлял 32%. В качестве причин, повлиявших соответствующее снижение аналитики выделили стабильную финансовую ситуацию в стране, а также общий рост финансовой грамотности среди населения. Все больше людей пользуются депозитами и другими средствами сбережения. Ранее Росстат определил, что в стране до 10% снизилась доля неофициальных или скрытых доходов граждан. Такой вывод сделали по итогам исследования периода с 2013 по 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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