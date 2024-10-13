СК возбудил уголовное дело после ЧП на Кубани

На Кубани возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает СКР по Краснодарскому краю.
«По факту происшествия в Кореновском психоневрологическом интернате следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о халатности», — отметили в ведомстве. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты с целью установления всех деталей происшествия.
Утром 13 октября в Кореновском психоневрологическом интернате на Кубани обрушилось перекрытие. В результате инцидента зафиксирован один погибший. Более 200 человек были эвакуированы.
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На Кубани возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает СКР по Краснодарскому краю. «По факту происшествия в Кореновском психоневрологическом интернате следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о халатности», — отметили в ведомстве. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты с целью установления всех деталей происшествия. Утром 13 октября в Кореновском психоневрологическом интернате на Кубани обрушилось перекрытие. В результате инцидента зафиксирован один погибший. Более 200 человек были эвакуированы.