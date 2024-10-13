Происшествия СК возбудил уголовное дело после ЧП на Кубани 13 октября 2024 в 11:32 Размер текста - 17 + Возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытия на территории психдиспансера в Краснодарском крае (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На Кубани возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает СКР по Краснодарскому краю. «По факту происшествия в Кореновском психоневрологическом интернате следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о халатности», — отметили в ведомстве. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты с целью установления всех деталей происшествия. Утром 13 октября в Кореновском психоневрологическом интернате на Кубани обрушилось перекрытие. В результате инцидента зафиксирован один погибший. Более 200 человек были эвакуированы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На Кубани возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает СКР по Краснодарскому краю. «По факту происшествия в Кореновском психоневрологическом интернате следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о халатности», — отметили в ведомстве. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты с целью установления всех деталей происшествия. Утром 13 октября в Кореновском психоневрологическом интернате на Кубани обрушилось перекрытие. В результате инцидента зафиксирован один погибший. Более 200 человек были эвакуированы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям