СК возбудил уголовное дело после ЧП на Кубани

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Разное. Курган, психоневрологическая больница, курганская областная психоневрологическая больница, психдиспансер
Возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытия на территории психдиспансера в Краснодарском крае (архивное фото) Фото:

На Кубани возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает СКР по Краснодарскому краю.

«По факту происшествия в Кореновском психоневрологическом интернате следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о халатности», — отметили в ведомстве. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты с целью установления всех деталей происшествия.

Утром 13 октября в Кореновском психоневрологическом интернате на Кубани обрушилось перекрытие. В результате инцидента зафиксирован один погибший. Более 200 человек были эвакуированы.

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На Кубани возбуждено уголовное дело по факту обрушения перекрытия в Кореновском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает СКР по Краснодарскому краю. «По факту происшествия в Кореновском психоневрологическом интернате следственным управлением СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о халатности», — отметили в ведомстве. В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты с целью установления всех деталей происшествия. Утром 13 октября в Кореновском психоневрологическом интернате на Кубани обрушилось перекрытие. В результате инцидента зафиксирован один погибший. Более 200 человек были эвакуированы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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