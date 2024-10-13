Белгородский священник вступил в добровольческий отряд

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Гладков подчеркнул важность присутствия священника на фронте
Гладков подчеркнул важность присутствия священника на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Священник из Белгорода отец Дмитрий вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. 

«Я очень рад поделиться с вами приятной новостью — отец Дмитрий, который служит в Белгороде, <...> принял решение подписать контракт с „Барс“. Благодарен за его решение, благодарен владыке, митрополиту Иоанну Белгородскому и Старооскольскому за его благословение», — рассказал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что бойцам ВС РФ важно присутствие священника на фронте. 

Ранее в Минобороны РФ показали видео с подготовкой добровольческого отряд «Барс-Белгород», передает 360.ru. Там отметили, что бойцов учат оказанию первой помощи и работе с различным видами огневого оружия.

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Священник из Белгорода отец Дмитрий вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.  «Я очень рад поделиться с вами приятной новостью — отец Дмитрий, который служит в Белгороде, <...> принял решение подписать контракт с „Барс“. Благодарен за его решение, благодарен владыке, митрополиту Иоанну Белгородскому и Старооскольскому за его благословение», — рассказал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что бойцам ВС РФ важно присутствие священника на фронте.  Ранее в Минобороны РФ показали видео с подготовкой добровольческого отряд «Барс-Белгород», передает 360.ru. Там отметили, что бойцов учат оказанию первой помощи и работе с различным видами огневого оружия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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