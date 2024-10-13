Белгородский священник вступил в добровольческий отряд

Священник из Белгорода отец Дмитрий вступил в добровольческий отряд «Барс-Белгород». Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
«Я очень рад поделиться с вами приятной новостью — отец Дмитрий, который служит в Белгороде, <...> принял решение подписать контракт с „Барс“. Благодарен за его решение, благодарен владыке, митрополиту Иоанну Белгородскому и Старооскольскому за его благословение», — рассказал Гладков в своем telegram-канале. Он добавил, что бойцам ВС РФ важно присутствие священника на фронте.
Ранее в Минобороны РФ показали видео с подготовкой добровольческого отряд «Барс-Белгород», передает 360.ru. Там отметили, что бойцов учат оказанию первой помощи и работе с различным видами огневого оружия.
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