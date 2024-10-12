Следствие утвердило обвинительное заключение в деле ОПГ челябинских дорожников

Уголовные дела челябинских дорожников направлены для рассмотрения в суд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Следователь регионального следственного управления завершил работу над коррупционными уголовными делами, совершенными в сфере дорожного строительства. Материалы дела ОПГ челябинских дорожников направлены в суд. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ СКР по области.

«Следствием собрана доказательная база, в связи с чем уголовные дела направлены для рассмотрения в суд. Установлено, что 6 сентября прошлого года директор по общим вопросам общества с ограниченной ответственностью передал через посредника начальнику отдела технического контроля ОГКУ „Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований“ взятку. Эти деньги предлагались за сокрытие дефектов асфальтобетонного покрытия», — сообщают в пресс-службе ведомства.

Преступления выявлены сотрудниками УФСБ России по региону, которыми оказывалось оперативное сопровождение по уголовным делам. Фигурантов уголовных дел обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

В СКР по региону не называют имен участников ОПГ. Однако ранее URA.RU сообщало, что посредником в передаче взятки стал заместитель директора компании Никита Иноземцев. Предварительно, Иноземцев получил деньги от руководства «УРАЛДОРСТРОЙ» и передал их сотруднику ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований». Сумма взятки составила 30 тысяч рублей.

Сообщалось что руководство «УРАЛДОРСТРОЙ» подкупило сотрудников контрольно-надзорных структур. Один из них получил взятку в виде асфальта на сумму свыше 2,9 млн рублей. За это контролеры помогали компании с приемкой не выполненных работ и предупреждали о проверках.