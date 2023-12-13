В деле ОПГ челябинских дорожников появился новый фигурант

14 декабря 2023 в 10:14 Размер текста - 17 +

Дело ОПГ челябинских дорожников начинает обрастать новыми деталями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске силовики задержали посредника, который передавал взятки от руководства ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» сотрудникам контрольно-надзорных структур. По данным URA.RU, им стал заместитель директора компании Никита Иноземцев. Пока известно об одном эпизоде передачи им взятки. «Предварительно, Иноземцев получил деньги от руководства „УРАЛДОРСТРОЙ“ и передал их сотруднику ОГКУ „Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований“. Сумма взятки составила 30 тысяч рублей. За это контролер должен был помочь строительной компании скрыть нарушения при укладке дорожного покрытия», — рассказал источник. Сейчас следствие ищет другие эпизоды коррупции в деле группировки. Есть основания полагать, что это был не единственный случай передачи взятки за помощь с приемкой работ. Расследование дела находится на начальном этапе. Всем участникам ОПГ предъявлены обвинения. 14 декабря им должны избрать меру пресечения. В СКР по региону не называют имен участников ОПГ. Но там сообщили, что, предварительно, руководство «УРАЛДОРСТРОЙ» подкупило сотрудников контрольно-надзорных структур. Один из них получил взятку в виде асфальта на сумму свыше 2,9 млн рублей. За это контролеры помогали компании с приемкой не выполненных работ, предупреждали о проверках. Группировка занималась хищением бюджетных средств, которые выделялись на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей. Сотрудники УФСБ и СКР по региону задержали всех участников ОПГ. В их домах и в строительной компании прошли обыски. Также оперативно-следственные мероприятия прошли в министерстве дорожного хозяйства области, ОГКУ «Челябинскавтодор», «ЮУЦДИИ». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске силовики задержали посредника, который передавал взятки от руководства ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» сотрудникам контрольно-надзорных структур. По данным URA.RU, им стал заместитель директора компании Никита Иноземцев. Пока известно об одном эпизоде передачи им взятки. «Предварительно, Иноземцев получил деньги от руководства „УРАЛДОРСТРОЙ“ и передал их сотруднику ОГКУ „Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований“. Сумма взятки составила 30 тысяч рублей. За это контролер должен был помочь строительной компании скрыть нарушения при укладке дорожного покрытия», — рассказал источник. Сейчас следствие ищет другие эпизоды коррупции в деле группировки. Есть основания полагать, что это был не единственный случай передачи взятки за помощь с приемкой работ. Расследование дела находится на начальном этапе. Всем участникам ОПГ предъявлены обвинения. 14 декабря им должны избрать меру пресечения. В СКР по региону не называют имен участников ОПГ. Но там сообщили, что, предварительно, руководство «УРАЛДОРСТРОЙ» подкупило сотрудников контрольно-надзорных структур. Один из них получил взятку в виде асфальта на сумму свыше 2,9 млн рублей. За это контролеры помогали компании с приемкой не выполненных работ, предупреждали о проверках. Группировка занималась хищением бюджетных средств, которые выделялись на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сумма контрактов, с которых группировка выводила денежные средства, превысила 5,9 млрд рублей. Сотрудники УФСБ и СКР по региону задержали всех участников ОПГ. В их домах и в строительной компании прошли обыски. Также оперативно-следственные мероприятия прошли в министерстве дорожного хозяйства области, ОГКУ «Челябинскавтодор», «ЮУЦДИИ».