НАК рассказал, как определить «опасного» ребенка по количеству друзей в соцсетях. Скрин

НАК: ребенок опасен, если у него меньше 100 друзей в соцсетях
© Служба новостей «URA.RU»
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Памятка от НАК с «маркерами угроз»
Памятка от НАК с «маркерами угроз» Фото:

Если у ребенка меньше 100 друзей в социальных сетях, то это может указывать на его опасность и интерес к массовым убийствам. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Так, педагогов попросили обращать внимание на детей, которые сидят в „группах деструктивного и агрессивного спектра“, смотрят фильмы и занимаются косплеем по теме „Колумбайна“ (организация признана террористической в РФ), <...> выкладывают „остро негативные“ публикации, а также посты на тему „Меня никто не понимает“ или „игнорирует“, а также дружат меньше чем со 100 пользователями в соцсетях»,  — передает сообщение НАК telegram-канал «Осторожно, новости».

В НАК учителям порекомендовали посмотреть с детьми документальный фильм «Нужные люди», где рассказывается про буллинг. Там также предложили большее внимание уделить пропаганде традиционных ценностей, а также проводить встречи школьников с бойцами СВО.

Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области рассказала, что суд Брянска заключил под стражу на два месяца 15-летнего подростка, обвиняемого в участии в террористической организации, передает 360.ru. Он снимал на видео важные объекты инфраструктуры и отправлял украинским кураторам. 

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Если у ребенка меньше 100 друзей в социальных сетях, то это может указывать на его опасность и интерес к массовым убийствам. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). «Так, педагогов попросили обращать внимание на детей, которые сидят в „группах деструктивного и агрессивного спектра“, смотрят фильмы и занимаются косплеем по теме „Колумбайна“ (организация признана террористической в РФ), <...> выкладывают „остро негативные“ публикации, а также посты на тему „Меня никто не понимает“ или „игнорирует“, а также дружат меньше чем со 100 пользователями в соцсетях»,  — передает сообщение НАК telegram-канал «Осторожно, новости». В НАК учителям порекомендовали посмотреть с детьми документальный фильм «Нужные люди», где рассказывается про буллинг. Там также предложили большее внимание уделить пропаганде традиционных ценностей, а также проводить встречи школьников с бойцами СВО. Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области рассказала, что суд Брянска заключил под стражу на два месяца 15-летнего подростка, обвиняемого в участии в террористической организации, передает 360.ru. Он снимал на видео важные объекты инфраструктуры и отправлял украинским кураторам. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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