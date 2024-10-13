Если у ребенка меньше 100 друзей в социальных сетях, то это может указывать на его опасность и интерес к массовым убийствам. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«Так, педагогов попросили обращать внимание на детей, которые сидят в „группах деструктивного и агрессивного спектра“, смотрят фильмы и занимаются косплеем по теме „Колумбайна“ (организация признана террористической в РФ), <...> выкладывают „остро негативные“ публикации, а также посты на тему „Меня никто не понимает“ или „игнорирует“, а также дружат меньше чем со 100 пользователями в соцсетях», — передает сообщение НАК telegram-канал «Осторожно, новости».
В НАК учителям порекомендовали посмотреть с детьми документальный фильм «Нужные люди», где рассказывается про буллинг. Там также предложили большее внимание уделить пропаганде традиционных ценностей, а также проводить встречи школьников с бойцами СВО.
Ранее пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области рассказала, что суд Брянска заключил под стражу на два месяца 15-летнего подростка, обвиняемого в участии в террористической организации, передает 360.ru. Он снимал на видео важные объекты инфраструктуры и отправлял украинским кураторам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.