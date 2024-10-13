Охранник Анны Асти выстрелил в лицо посетителю бара

13 октября 2024 в 13:19 Размер текста - 17 +

Охранник певицы Анны Асти устроил стрельбу из аэрозольного пистолета (архивное фото) Фото: Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress В Санкт-Петербурге охранник российской певицы Анны Асти выстрелил в лицо человеку из аэрозольного пистолета. Инцидент произошел в баре, принадлежащем певице, на Конюшенной улице. Об этом сообщают журналисты. По факту происшествия проводится проверка. «В баре на Конюшенной [в Петербурге] охранник выстрелил в посетителя из аэрозольного пистолета. <…> Он применил аэрозольное устройство „Пионер“ в отношении 39-летнего гостя [бара]», — передают журналисты издания 78.ru. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогом роговицы обоих глаз. Охранник певицы был задержан. В отношении его заведено уголовное дело о хулиганстве. Отмечается, что инцидент произошел накануне. По предварительной версии, пострадавший пытался проникнуть в бар в состоянии алкогольного опьянения. При попытке миновать охранника завязалась драка, в результате чего последний и выстрелил из пистолета. Сам пострадавший уже отпущен с медучреждения в удовлетворительном состоянии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Санкт-Петербурге охранник российской певицы Анны Асти выстрелил в лицо человеку из аэрозольного пистолета. Инцидент произошел в баре, принадлежащем певице, на Конюшенной улице. Об этом сообщают журналисты. По факту происшествия проводится проверка. «В баре на Конюшенной [в Петербурге] охранник выстрелил в посетителя из аэрозольного пистолета. <…> Он применил аэрозольное устройство „Пионер“ в отношении 39-летнего гостя [бара]», — передают журналисты издания 78.ru. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогом роговицы обоих глаз. Охранник певицы был задержан. В отношении его заведено уголовное дело о хулиганстве. Отмечается, что инцидент произошел накануне. По предварительной версии, пострадавший пытался проникнуть в бар в состоянии алкогольного опьянения. При попытке миновать охранника завязалась драка, в результате чего последний и выстрелил из пистолета. Сам пострадавший уже отпущен с медучреждения в удовлетворительном состоянии.