Ребенок остался жив после того, как выпал из окна многоэтажки (фото из архива)
Днем 13 октября на улице Сортировочной в Екатеринбурге 11-12-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома. Об этом сообщили очевидцы.
«Ребенок 11—12 лет выпал из окна дома на Сортировке. Инцидент случился сегодня на Сортировочной, 4», — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург».
По предварительной информации, ребенок выпал из окна четвертого этажа. Он остался жив.
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