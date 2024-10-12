12 октября 2024

В Екатеринбурге ребенок выпал из окна многоэтажки. Фото

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Ребенок остался жив после того, как выпал из окна многоэтажки (фото из архива) Фото:

Днем 13 октября на улице Сортировочной в Екатеринбурге 11-12-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома. Об этом сообщили очевидцы.

«Ребенок 11—12 лет выпал из окна дома на Сортировке. Инцидент случился сегодня на Сортировочной, 4», — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург».

По предварительной информации, ребенок выпал из окна четвертого этажа. Он остался жив.

Фото:

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Днем 13 октября на улице Сортировочной в Екатеринбурге 11-12-летний мальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома. Об этом сообщили очевидцы. «Ребенок 11—12 лет выпал из окна дома на Сортировке. Инцидент случился сегодня на Сортировочной, 4», — передает telegram-канал «Безумный Екатеринбург». По предварительной информации, ребенок выпал из окна четвертого этажа. Он остался жив.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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