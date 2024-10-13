После смерти школьницы из-за электронных сигарет в Подмосковье возбуждено дело

13 октября 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Девочка в Подмосковье не проснулась после курения вейпа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело возбуждено после смерти 11-летней девочки в подмосковном Ногинске. Следствие полагает, что школьница умерла после курения вейпа. «По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате отравления неустановленным веществом», — передает РЕН ТВ. При осмотре квартиры сотрудники полиции нашли окурки сигарет, зажигалки и электронную сигарету, жидкость из которой направили на экспертизу. Инцидент произошел в квартире на Юбилейной улице в Ногинске. К девочке пришла в гости подруга, пока мама была на работе. Школьница позвонила женщине около 22:00 и сообщила о смерти ее дочери. Также на теле девочки обнаружили непонятную ссадину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело возбуждено после смерти 11-летней девочки в подмосковном Ногинске. Следствие полагает, что школьница умерла после курения вейпа. «По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате отравления неустановленным веществом», — передает РЕН ТВ. При осмотре квартиры сотрудники полиции нашли окурки сигарет, зажигалки и электронную сигарету, жидкость из которой направили на экспертизу. Инцидент произошел в квартире на Юбилейной улице в Ногинске. К девочке пришла в гости подруга, пока мама была на работе. Школьница позвонила женщине около 22:00 и сообщила о смерти ее дочери. Также на теле девочки обнаружили непонятную ссадину.