После смерти школьницы из-за электронных сигарет в Подмосковье возбуждено дело

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Прогулка по городу Котовой с Орловым. Челябинск, дым, девушка, курение, курит, вейп, айкос
Девочка в Подмосковье не проснулась после курения вейпа Фото:

Уголовное дело возбуждено после смерти 11-летней девочки в подмосковном Ногинске. Следствие полагает, что школьница умерла после курения вейпа.

«По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате отравления неустановленным веществом», — передает РЕН ТВ. При осмотре квартиры сотрудники полиции нашли окурки сигарет, зажигалки и электронную сигарету, жидкость из которой направили на экспертизу.

Инцидент произошел в квартире на Юбилейной улице в Ногинске. К девочке пришла в гости подруга, пока мама была на работе. Школьница позвонила женщине около 22:00 и сообщила о смерти ее дочери. Также на теле девочки обнаружили непонятную ссадину.

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Уголовное дело возбуждено после смерти 11-летней девочки в подмосковном Ногинске. Следствие полагает, что школьница умерла после курения вейпа. «По предварительным данным, смерть ребенка наступила в результате отравления неустановленным веществом», — передает РЕН ТВ. При осмотре квартиры сотрудники полиции нашли окурки сигарет, зажигалки и электронную сигарету, жидкость из которой направили на экспертизу. Инцидент произошел в квартире на Юбилейной улице в Ногинске. К девочке пришла в гости подруга, пока мама была на работе. Школьница позвонила женщине около 22:00 и сообщила о смерти ее дочери. Также на теле девочки обнаружили непонятную ссадину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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