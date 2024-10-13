Прокуроры готовятся забрать у Тимура Иванова старинный особняк и парк иномарок

13 октября 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

У бывшего замминистра обороны конфисковали автопарк и особняк Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Генпрокуратура готовит материалы о конфискации имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. В частности, особняк в Москве, парк иномарок и десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». «Вопрос о конфискации имущества Тимура Иванова активно прорабатывается в Генпрокуратуре, которой обычно хватает нескольких судебных заседаний для обращения подозрительных активов в пользу государства», — передает «Коммерсант». Речь идет о старинном особняке, участке земли на Волге в Тверской области и дорогостоящем парке автомобилей. Тимур Иванов проходит по уголовному делу о взятках вместе с совладельцем компании «Олимпситистрой» Александром Фоминым. Как считает следствие, за заказы Минобороны подконтрольные Александру Фомину компании безвозмездно строили и реставрировали принадлежащие Иванову дом в Тверской области и старинную усадьбу. Сумму взяток следствие оценивает в 1,185 миллиарда рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генпрокуратура готовит материалы о конфискации имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. В частности, особняк в Москве, парк иномарок и десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». «Вопрос о конфискации имущества Тимура Иванова активно прорабатывается в Генпрокуратуре, которой обычно хватает нескольких судебных заседаний для обращения подозрительных активов в пользу государства», — передает «Коммерсант». Речь идет о старинном особняке, участке земли на Волге в Тверской области и дорогостоящем парке автомобилей. Тимур Иванов проходит по уголовному делу о взятках вместе с совладельцем компании «Олимпситистрой» Александром Фоминым. Как считает следствие, за заказы Минобороны подконтрольные Александру Фомину компании безвозмездно строили и реставрировали принадлежащие Иванову дом в Тверской области и старинную усадьбу. Сумму взяток следствие оценивает в 1,185 миллиарда рублей.