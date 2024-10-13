Прокуроры готовятся забрать у Тимура Иванова старинный особняк и парк иномарок

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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
У бывшего замминистра обороны конфисковали автопарк и особняк Фото:
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Уголовные дела в Минобороны России

Генпрокуратура готовит материалы о конфискации имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. В частности, особняк в Москве, парк иномарок и десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Вопрос о конфискации имущества Тимура Иванова активно прорабатывается в Генпрокуратуре, которой обычно хватает нескольких судебных заседаний для обращения подозрительных активов в пользу государства», — передает «Коммерсант». Речь идет о старинном особняке, участке земли на Волге в Тверской области и дорогостоящем парке автомобилей.

Тимур Иванов проходит по уголовному делу о взятках вместе с совладельцем компании «Олимпситистрой» Александром Фоминым. Как считает следствие, за заказы Минобороны подконтрольные Александру Фомину компании безвозмездно строили и реставрировали принадлежащие Иванову дом в Тверской области и старинную усадьбу. Сумму взяток следствие оценивает в 1,185 миллиарда рублей.

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Генпрокуратура готовит материалы о конфискации имущества бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. В частности, особняк в Москве, парк иномарок и десятки миллионов рублей. Об этом сообщает «Коммерсант». «Вопрос о конфискации имущества Тимура Иванова активно прорабатывается в Генпрокуратуре, которой обычно хватает нескольких судебных заседаний для обращения подозрительных активов в пользу государства», — передает «Коммерсант». Речь идет о старинном особняке, участке земли на Волге в Тверской области и дорогостоящем парке автомобилей. Тимур Иванов проходит по уголовному делу о взятках вместе с совладельцем компании «Олимпситистрой» Александром Фоминым. Как считает следствие, за заказы Минобороны подконтрольные Александру Фомину компании безвозмездно строили и реставрировали принадлежащие Иванову дом в Тверской области и старинную усадьбу. Сумму взяток следствие оценивает в 1,185 миллиарда рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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