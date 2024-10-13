Самые горячие премьеры фильмов и сериалов осени 2024: что посмотреть

Топ самых интересных фильмов и сериалов, которые выйдут осенью 2024 года

13 октября 2024 в 19:43 Размер текста - 17 +

Одна из новинок — «Одинокие волки» с участием Брэда Питта и Джорджа Клуни Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Осенняя киновселенная 2024 готова подарить настоящие эмоции каждому любителю кино. В этом сезоне нас ждет несколько громких премьер. От долгожданного триквела «Венома» до эпического сиквела «Гладиатора» — все эти фильмы обещают стать настоящими хитами сезона. А фильм «Одинокие волки» с участием таких звезд как Брэд Питт и Джордж Клуни вернет нас в эпические баталии и глубокие драматические сюжетные линии. URA.RU подготовил обзор премьер фильмов и сериалов этой осени. Фильмы: новинки осени 2024 «Одинокие волки» О чем: окружная прокурор Маргарет обнаруживает себя в ужасающем положении: в номере роскошного отеля, в крови, рядом с телом незнакомца. В панике она находит в телефоне контакт человека, который «решает проблемы». Профессиональный чистильщик быстро прибывает и берется за работу, но вскоре появляется еще один специалист, вызванный владелицей отеля. Теперь двум опытным решалам, привыкшим работать в одиночку, придется объединить усилия, несмотря на взаимную неприязнь. Страна: США В ролях: Брэд Питт, Джордж Клуни, Остин Абрамс, Эми Райан и другие Премьера: 4 октября Джордж Клуни и Брэд Питт появятся на экранах в новом фильме с 4 октября Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press «Игра киллера» О чем: элитный киллер Джо, работающий в Европе, во время задания в Будапеште спасает танцовщицу Мейзи, с которой у него завязываются отношения. Узнав о смертельном диагнозе — всего три месяца жизни — Джо решает нанять киллеров, чтобы умереть быстро и без боли. Однако, ошибка в анализах переворачивает все с ног на голову: он здоров. Отменить заказ невозможно, и теперь лучшие убийцы Европы охотятся на него. Страна: США, Испания В ролях: Дэйв Батиста, София Бутелла, Пом Клементьефф, Дрю Макинтайр и другие Премьера: 12 сентября 2024 «Веном 3: Последний танец» О чем: Эдди Брок и его союзник и враг одновременно — симбиот Веном — скрываются от преследователей. За ними охотятся как пришелец с родной планеты Венома, так и таинственный солдат, посланный правительством. Третий фильм, который, вероятно, завершит эту нестабильную трилогию о популярном антигерое Marvel, обещает сохранить лучшие элементы предыдущих частей: броманс между героями, харизматичного Тома Харди и легкий боди-хоррор с Веномом. Главное, чтобы не повторились недостатки, такие как слабый сценарий. Среди новых лиц — Чиветель Эджиофор (из «Доктора Стрэнджа») и Рис Иванс (из «Нового Человека-паука»). Страна: США В ролях: Том Харди, Джуно Темпл, Рис Иванс, Пегги Лу, Чиветел Эджиофор Премьера: 24 октября «Веном 3» завершит трилогию кинокомикса с участием Тома Харди Фото: Zuma/TASS «Гладиатор 2» «Меган: К вашим услугам» О чем: пока жена в больнице, Ник решает облегчить себе жизнь, приобретая высокотехнологичного робота с искусственным интеллектом для ухода за детьми и домашними делами. Робот отлично выполняет свои задачи, быстро обучается и стремится сделать все, чтобы удовлетворить потребности своего владельца. Страна: США В ролях: Меган Фокс, Микеле Морроне, Мадлен Зима, Матильда Ферт Премьера: 29 августа 2024 «Платформа 2» О чем: в многоэтажное здание, где еда подается на спускающейся платформе, прибывают новички Перемпуан и Замятин, оказавшиеся на 24-м уровне. Жители верхних этажей предупреждают их есть только положенные блюда. Тех, кто нарушает порядок, ждет суровое наказание — каратели, патрулирующие уровни, рано или поздно накажут непокорных. Страна: Испания В ролях: Милена Смит, Ховик Кеучкерян, Наталия Тена, Оскар Хаэнада Премьера: 4 октября «Гладиатор 2» О чем: Люций, внук Марка Аврелия и сын Луциллы и Максимуса, ведет мирную жизнь с семьей, пока в его дом не вторгаются войска новых правителей Рима — Геты и Каракаллы. Опасаясь его претензий на трон, они делают его рабом, а затем гладиатором. Это прямое продолжение культового фильма Ридли Скотта, хотя без Рассела Кроу, но с Полом Мескалом («Нормальные люди»), который может стать новой звездой. Сценарий написан в том числе Дэвидом Францони, автором первого «Гладиатора». Страна: США В ролях: Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Джозеф Куинн, Конни Нильсен и другие Премьера: 15 ноября 2024 г. Фильм «Гладиатор 2» выходит в прокат с 15 ноября, одну из ролей исполнил Педро Паскаль Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press Мегалополис О чем: оскароносный Фрэнсис Форд Коппола не выпускал фильмов с 2011 года, когда вышла картина «Между». В 2024 году он возвращается с самым амбициозным проектом своей карьеры — «Мегалополис». Этот эпический научно-фантастический фильм — давняя мечта Копполы, и для его финансирования в 120 млн долларов режиссер даже продал свои винодельни. Главную роль архитектора Цезаря Каталины, стремящегося перестроить город Новый Рим в альтернативной современной Америке, исполнил Адам Драйвер. Его противником выступает коррумпированный мэр Франклин Цицеро (Джанкарло Эспозито), который процветает на жадности и политических интригах. Премьера «Мегалополиса» на Каннском фестивале 2024 года вызвала смешанные отзывы. Страна: США В ролях: Адам Драйвер, Грейс Вандервол, Обри Плаза, Шайа Лабаф, Форест Уитакер Премьера: 27 сентября Фрэнсис Форд Коппола не снимал фильмы с 2011 года Фото: www.imago-images.de / Global Look Press Сериалы: топ новинок осени 2024 «Все совпадения неслучайны» О чем: всемирно известная журналистка (Кейт Бланшетт), состоящая в браке с адвокатом (Саша Барон Коэн), случайно начинает читать роман неизвестного автора. К своему ужасу, она понимает, что главная героиня книги, за исключением имени, полностью повторяет ее саму, а сюжет раскрывает ее самые сокровенные и темные тайны. Вскоре выясняется, что за выпуском книги стоит мстительный вдовец и профессор (Кевин Клайн). В главных ролях: Кейт Бланшетт, Саша Барон Коэн, Коди Смит-Макфи, Кевин Клайн и другие Страна: США Премьера: 11 октября 2024 «Это все Агата» О чем: «Это все Агата» — отдельный сериал во вселенной Marvel, который рассказывает о жизни могущественной ведьмы Агаты Харкнесс, знакомой зрителям по сериалу «Ванда/Вижн», где она была главным антагонистом. Агата обладает невероятными магическими способностями, такими как телепортация, гипноз, телекинез, создание иллюзий и энергетических проекций, а также способна призывать существа из других измерений. В качестве верного помощника у нее есть кот-фамильяр по имени Эбони, который в случае опасности превращается в грозную пантеру. В ролях: Кэтрин Хан, Пол Адельштейн, Джо Лок, Оквуи Окпоквасили, Пэтти ЛюПон и другие Страна: США Премьера: 18 сентября 2024 года. Сериал «Это все Агата» является спино-оффом сериала «Ванда/Вижн» Фото: www.capitalpictures.com / Global Look Press «Моя гениальная подруга», 4-й сезон (финальный) О чем: заключительная часть сериала расскажет о взрослой жизни Элены и Лилы на фоне бурных политических и социальных изменений в Италии 1980-х годов. Зрители станут свидетелями кульминации их долгого и непростого пути, начавшегося в далеком детстве. В главных ролях снова Альба Рорвахер (Елена) и Ирен Майорино (Лила). В ролях: Альба Рорвахер и Ирен Майорино и другие Страна: Италия Премьера: 9 сентября 2024 года «Бойцовская ночь: Афера на миллион» О чем: мини-сериал рассказывает о теневой стороне мира бокса. Во время знаменитого поединка между Мухаммедом Али и Джерри Квери аферисты раздавали приглашения на закрытую вечеринку после боя, предназначенную для богатых зрителей. Многие влиятельные представители криминального мира оказались жертвами этой ловушки и потеряли крупные суммы денег. Однако обратиться в полицию они не могут, так как их собственные состояния были нажиты незаконным путем. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Кевин Харт, Тараджи П. Хенсон, Терренс Ховард, Дон Чидл Страна: США Премьера: 5 сентября 2024 «Костя — Вера» О чем: жизнь семьи Ворониных после смерти Николая Петровича круто меняется. Переезд в новую квартиру становится лишь началом череды перемен для Кости, Веры и их детей, в то время как Галина Ивановна ищет уединения на даче. Леня, находящийся в поисках себя, сначала ищет убежища у матери, а затем у брата, добавляя еще одну переменную в уже нестабильную семейную жизнь. Но и это не все: в жизнь Ворониных врывается жених Маши, вызвав явное неодобрение Кости и фактически заняв место «назойливого родителя», прежде принадлежавшее Галине Ивановне. Этот спин-офф раскрывает новые грани семейных отношений, показывая, как трагедия и новые обстоятельства перестраивают устоявшиеся связи и роли в семье. Страна: Россия Премьера: 9 сентября 2024 года. В ролях: Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Анна Фроловцева, Станислав Дужников «Американская история спорта: Аарон Эрнандес О чем: новая часть франшизы «Американская история» от Райана Мерфи будет посвящена громким скандалам в мире спорта и судьбам известных спортсменов. Каждый сезон раскроет одну из таких историй. Первый сезон сосредоточится на Аароне Эрнандесе — талантливом футболисте, который завоевал любовь миллионов поклонников и заработал огромные деньги. Однако слава и богатство стали его падением: ночные клубы, вредные знакомства и наркотики затянули его в темный мир. Под влиянием запрещенных веществ, проблем с психикой и неразрешенных детских травм, Эрнандес оказался за решеткой с пожизненным приговором за убийство. Страна: CША Премьера: 17 сентября 2024 года. В ролях: Джош Андрес Ривера, Патрик Шварценеггер, Томас Садоски, Тэмми Бланчард, Норберт Лео Бац Премьера: 17 сентября 2024 На кинофестивале в Стамбуле покажут фильм с челябинским актером Робаком. Скрин «Пенелопа» О чем: в противовес избыточной эмоциональности «Эйфории», новая подростковая драма предлагает более спокойный, интроспективный взгляд на взросление. В главной роли — Остин Абрамс, известный по своей роли скромного персонажа в «Эйфории», здесь предстает в совершенно ином образе. Фильм сосредотачивается на 16-летней девушке (Меган Стотт), чьи интересы лежит далеко за пределами шумных тусовок и сложных романтических отношений. Ее мир — это тишина лесных троп и уединение природы. Премьера: 24 сентября 2024 Страна: США В ролях: Меган Стотт, Остин Абрамс, Синтия Гири, Иден Кэмпбелл «День Шакала» О чем: в напряженном триллере опытная агентка MI6 (Лашана Линч, известная по роли 007 в последнем фильме о Бонде) вступает в смертельную игру с неуловимым киллером, мастером маскировки, известным под псевдонимом Шакал. Эдди Редмейн после своей роли в «Добром медбрате» снова олицетворяет зло, превращаясь в угрозу мирового масштаба. В отличие от классической истории с покушением на Шарля де Голля и версии с Брюсом Уиллисом, цель Шакала в этом фильме остается загадкой, добавляя интриги и напряжения к сюжету. Страна: Великобритания В ролях: Эдди Редмэйн, Бен Холл, Суле Рими, Стюарт Уилан, Джонджо О’Нил Премьера: 7 ноября Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Осенняя киновселенная 2024 готова подарить настоящие эмоции каждому любителю кино. В этом сезоне нас ждет несколько громких премьер. От долгожданного триквела «Венома» до эпического сиквела «Гладиатора» — все эти фильмы обещают стать настоящими хитами сезона. А фильм «Одинокие волки» с участием таких звезд как Брэд Питт и Джордж Клуни вернет нас в эпические баталии и глубокие драматические сюжетные линии. URA.RU подготовил обзор премьер фильмов и сериалов этой осени. О чем: окружная прокурор Маргарет обнаруживает себя в ужасающем положении: в номере роскошного отеля, в крови, рядом с телом незнакомца. В панике она находит в телефоне контакт человека, который «решает проблемы». Профессиональный чистильщик быстро прибывает и берется за работу, но вскоре появляется еще один специалист, вызванный владелицей отеля. Теперь двум опытным решалам, привыкшим работать в одиночку, придется объединить усилия, несмотря на взаимную неприязнь. Страна: США В ролях: Брэд Питт, Джордж Клуни, Остин Абрамс, Эми Райан и другие Премьера: 4 октября О чем: элитный киллер Джо, работающий в Европе, во время задания в Будапеште спасает танцовщицу Мейзи, с которой у него завязываются отношения. Узнав о смертельном диагнозе — всего три месяца жизни — Джо решает нанять киллеров, чтобы умереть быстро и без боли. Однако, ошибка в анализах переворачивает все с ног на голову: он здоров. Отменить заказ невозможно, и теперь лучшие убийцы Европы охотятся на него. Страна: США, Испания В ролях: Дэйв Батиста, София Бутелла, Пом Клементьефф, Дрю Макинтайр и другие Премьера: 12 сентября 2024 О чем: Эдди Брок и его союзник и враг одновременно — симбиот Веном — скрываются от преследователей. За ними охотятся как пришелец с родной планеты Венома, так и таинственный солдат, посланный правительством. Третий фильм, который, вероятно, завершит эту нестабильную трилогию о популярном антигерое Marvel, обещает сохранить лучшие элементы предыдущих частей: броманс между героями, харизматичного Тома Харди и легкий боди-хоррор с Веномом. Главное, чтобы не повторились недостатки, такие как слабый сценарий. Среди новых лиц — Чиветель Эджиофор (из «Доктора Стрэнджа») и Рис Иванс (из «Нового Человека-паука»). Страна: США В ролях: Том Харди, Джуно Темпл, Рис Иванс, Пегги Лу, Чиветел Эджиофор Премьера: 24 октября О чем: пока жена в больнице, Ник решает облегчить себе жизнь, приобретая высокотехнологичного робота с искусственным интеллектом для ухода за детьми и домашними делами. Робот отлично выполняет свои задачи, быстро обучается и стремится сделать все, чтобы удовлетворить потребности своего владельца. Страна: США В ролях: Меган Фокс, Микеле Морроне, Мадлен Зима, Матильда Ферт Премьера: 29 августа 2024 О чем: в многоэтажное здание, где еда подается на спускающейся платформе, прибывают новички Перемпуан и Замятин, оказавшиеся на 24-м уровне. Жители верхних этажей предупреждают их есть только положенные блюда. Тех, кто нарушает порядок, ждет суровое наказание — каратели, патрулирующие уровни, рано или поздно накажут непокорных. Страна: Испания В ролях: Милена Смит, Ховик Кеучкерян, Наталия Тена, Оскар Хаэнада Премьера: 4 октября О чем: Люций, внук Марка Аврелия и сын Луциллы и Максимуса, ведет мирную жизнь с семьей, пока в его дом не вторгаются войска новых правителей Рима — Геты и Каракаллы. Опасаясь его претензий на трон, они делают его рабом, а затем гладиатором. Это прямое продолжение культового фильма Ридли Скотта, хотя без Рассела Кроу, но с Полом Мескалом («Нормальные люди»), который может стать новой звездой. Сценарий написан в том числе Дэвидом Францони, автором первого «Гладиатора». Страна: США В ролях: Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Джозеф Куинн, Конни Нильсен и другие Премьера: 15 ноября 2024 г. О чем: оскароносный Фрэнсис Форд Коппола не выпускал фильмов с 2011 года, когда вышла картина «Между». В 2024 году он возвращается с самым амбициозным проектом своей карьеры — «Мегалополис». Этот эпический научно-фантастический фильм — давняя мечта Копполы, и для его финансирования в 120 млн долларов режиссер даже продал свои винодельни. Главную роль архитектора Цезаря Каталины, стремящегося перестроить город Новый Рим в альтернативной современной Америке, исполнил Адам Драйвер. Его противником выступает коррумпированный мэр Франклин Цицеро (Джанкарло Эспозито), который процветает на жадности и политических интригах. Премьера «Мегалополиса» на Каннском фестивале 2024 года вызвала смешанные отзывы. Страна: США В ролях: Адам Драйвер, Грейс Вандервол, Обри Плаза, Шайа Лабаф, Форест Уитакер Премьера: 27 сентября О чем: всемирно известная журналистка (Кейт Бланшетт), состоящая в браке с адвокатом (Саша Барон Коэн), случайно начинает читать роман неизвестного автора. К своему ужасу, она понимает, что главная героиня книги, за исключением имени, полностью повторяет ее саму, а сюжет раскрывает ее самые сокровенные и темные тайны. Вскоре выясняется, что за выпуском книги стоит мстительный вдовец и профессор (Кевин Клайн). В главных ролях: Кейт Бланшетт, Саша Барон Коэн, Коди Смит-Макфи, Кевин Клайн и другие Страна: США Премьера: 11 октября 2024 О чем: «Это все Агата» — отдельный сериал во вселенной Marvel, который рассказывает о жизни могущественной ведьмы Агаты Харкнесс, знакомой зрителям по сериалу «Ванда/Вижн», где она была главным антагонистом. Агата обладает невероятными магическими способностями, такими как телепортация, гипноз, телекинез, создание иллюзий и энергетических проекций, а также способна призывать существа из других измерений. В качестве верного помощника у нее есть кот-фамильяр по имени Эбони, который в случае опасности превращается в грозную пантеру. В ролях: Кэтрин Хан, Пол Адельштейн, Джо Лок, Оквуи Окпоквасили, Пэтти ЛюПон и другие Страна: США Премьера: 18 сентября 2024 года. О чем: заключительная часть сериала расскажет о взрослой жизни Элены и Лилы на фоне бурных политических и социальных изменений в Италии 1980-х годов. Зрители станут свидетелями кульминации их долгого и непростого пути, начавшегося в далеком детстве. В главных ролях снова Альба Рорвахер (Елена) и Ирен Майорино (Лила). В ролях: Альба Рорвахер и Ирен Майорино и другие Страна: Италия Премьера: 9 сентября 2024 года О чем: мини-сериал рассказывает о теневой стороне мира бокса. Во время знаменитого поединка между Мухаммедом Али и Джерри Квери аферисты раздавали приглашения на закрытую вечеринку после боя, предназначенную для богатых зрителей. Многие влиятельные представители криминального мира оказались жертвами этой ловушки и потеряли крупные суммы денег. Однако обратиться в полицию они не могут, так как их собственные состояния были нажиты незаконным путем. В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Кевин Харт, Тараджи П. Хенсон, Терренс Ховард, Дон Чидл Страна: США Премьера: 5 сентября 2024 О чем: жизнь семьи Ворониных после смерти Николая Петровича круто меняется. Переезд в новую квартиру становится лишь началом череды перемен для Кости, Веры и их детей, в то время как Галина Ивановна ищет уединения на даче. Леня, находящийся в поисках себя, сначала ищет убежища у матери, а затем у брата, добавляя еще одну переменную в уже нестабильную семейную жизнь. Но и это не все: в жизнь Ворониных врывается жених Маши, вызвав явное неодобрение Кости и фактически заняв место «назойливого родителя», прежде принадлежавшее Галине Ивановне. Этот спин-офф раскрывает новые грани семейных отношений, показывая, как трагедия и новые обстоятельства перестраивают устоявшиеся связи и роли в семье. Страна: Россия Премьера: 9 сентября 2024 года. В ролях: Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Анна Фроловцева, Станислав Дужников О чем: новая часть франшизы «Американская история» от Райана Мерфи будет посвящена громким скандалам в мире спорта и судьбам известных спортсменов. Каждый сезон раскроет одну из таких историй. Первый сезон сосредоточится на Аароне Эрнандесе — талантливом футболисте, который завоевал любовь миллионов поклонников и заработал огромные деньги. Однако слава и богатство стали его падением: ночные клубы, вредные знакомства и наркотики затянули его в темный мир. Под влиянием запрещенных веществ, проблем с психикой и неразрешенных детских травм, Эрнандес оказался за решеткой с пожизненным приговором за убийство. Страна: CША Премьера: 17 сентября 2024 года. В ролях: Джош Андрес Ривера, Патрик Шварценеггер, Томас Садоски, Тэмми Бланчард, Норберт Лео Бац Премьера: 17 сентября 2024 О чем: в противовес избыточной эмоциональности «Эйфории», новая подростковая драма предлагает более спокойный, интроспективный взгляд на взросление. В главной роли — Остин Абрамс, известный по своей роли скромного персонажа в «Эйфории», здесь предстает в совершенно ином образе. Фильм сосредотачивается на 16-летней девушке (Меган Стотт), чьи интересы лежит далеко за пределами шумных тусовок и сложных романтических отношений. Ее мир — это тишина лесных троп и уединение природы. Премьера: 24 сентября 2024 Страна: США В ролях: Меган Стотт, Остин Абрамс, Синтия Гири, Иден Кэмпбелл О чем: в напряженном триллере опытная агентка MI6 (Лашана Линч, известная по роли 007 в последнем фильме о Бонде) вступает в смертельную игру с неуловимым киллером, мастером маскировки, известным под псевдонимом Шакал. Эдди Редмейн после своей роли в «Добром медбрате» снова олицетворяет зло, превращаясь в угрозу мирового масштаба. В отличие от классической истории с покушением на Шарля де Голля и версии с Брюсом Уиллисом, цель Шакала в этом фильме остается загадкой, добавляя интриги и напряжения к сюжету. Страна: Великобритания В ролях: Эдди Редмэйн, Бен Холл, Суле Рими, Стюарт Уилан, Джонджо О’Нил Премьера: 7 ноября