На кинофестивале в Стамбуле покажут фильм с челябинским актером Робаком. Скрин

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Съемки фильма "Вечная зима" проходили в челябинском городе
Съемки фильма "Вечная зима" проходили в челябинском городе Фото:

Фильм «Вечная зима», где главную роль сыграл актер Александр Робак из Златоуста (Челябинская область) покажут на кинофестивале Bosphorus Film Festival, который пройдет в Стамбуле (Турция) с 18 по 25 октября. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

«С 18 по 25 октября в Стамбуле пройдёт 12-й кинофестиваль „Босфор“, на котором любители кино смогут посмотреть фильмы, получившие награды. Кроме того, в Турции состоится премьера фильма „Вечная зима“, автором сценария и режиссером которого является Николай Ларионов, с Александром Робаком в главной роли», — сообщили на сайте.

За престижную кинопремию «Золотой дельфин будут бороться 11 фильмов. Всего один из них российский.

Ранее в сети появился финальный трейлер фильма «Вечная зима» с Робаком. В России в широкий прокат кинокартина выйдет 31 октября, однако зрительский показ состоится 14 октября в одном из кинотеатров Москвы.

Съемки «Вечной зимы» проходили в Магнитогорске в 2023 году. Тогда был объявлен кастинг желающих принять участие в эпизодических сценах. В рамках сюжета использовали локации завода, улиц и квартиры многоэтажного дома. Первый съемочный день кинокартины начался с поминок.

Десять из 11 участников премии - зарубежные фильмы
Десять из 11 участников премии - зарубежные фильмы
Фото:

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Фильм «Вечная зима», где главную роль сыграл актер Александр Робак из Златоуста (Челябинская область) покажут на кинофестивале Bosphorus Film Festival, который пройдет в Стамбуле (Турция) с 18 по 25 октября. Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля. «С 18 по 25 октября в Стамбуле пройдёт 12-й кинофестиваль „Босфор“, на котором любители кино смогут посмотреть фильмы, получившие награды. Кроме того, в Турции состоится премьера фильма „Вечная зима“, автором сценария и режиссером которого является Николай Ларионов, с Александром Робаком в главной роли», — сообщили на сайте. За престижную кинопремию «Золотой дельфин будут бороться 11 фильмов. Всего один из них российский. Ранее в сети появился финальный трейлер фильма «Вечная зима» с Робаком. В России в широкий прокат кинокартина выйдет 31 октября, однако зрительский показ состоится 14 октября в одном из кинотеатров Москвы. Съемки «Вечной зимы» проходили в Магнитогорске в 2023 году. Тогда был объявлен кастинг желающих принять участие в эпизодических сценах. В рамках сюжета использовали локации завода, улиц и квартиры многоэтажного дома. Первый съемочный день кинокартины начался с поминок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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