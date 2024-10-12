12 октября 2024

В Екатеринбурге трамвай протаранил легковушку, образовался затор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП. Авария с участием трамвая на Ленина - Мамина-Сибиряка. Екатеринбург
На место ДТП приехала скорая помощь (фото из архива) Фото:

Вечером 13 октября в Солнечном районе Екатеринбурга трамвай протаранил отечественную легковушку, в результате чего движение оказалось парализовано. Об этом URA.RU сообщил очевидец.

«ДТП с трамваем парализовало движение в Солнечный. Трамвай врезался в легковушку, приехала скорая», — поделился собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.

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Вечером 13 октября в Солнечном районе Екатеринбурга трамвай протаранил отечественную легковушку, в результате чего движение оказалось парализовано. Об этом URA.RU сообщил очевидец. «ДТП с трамваем парализовало движение в Солнечный. Трамвай врезался в легковушку, приехала скорая», — поделился собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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