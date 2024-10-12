На место ДТП приехала скорая помощь (фото из архива)
Вечером 13 октября в Солнечном районе Екатеринбурга трамвай протаранил отечественную легковушку, в результате чего движение оказалось парализовано. Об этом URA.RU сообщил очевидец.
«ДТП с трамваем парализовало движение в Солнечный. Трамвай врезался в легковушку, приехала скорая», — поделился собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городскую Госавтоинспекцию. Ответ ожидается.
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