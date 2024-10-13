Сербия готова вступить в БРИКС, отказавшись от ЕС

Вице-премьер Сербии Вулин назвал присоединение к БРИКС альтернативой ЕС
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Ярослав Нилов, интервью. Москва, документ, депутат, чиновник, подпись, бумага, бизнесмен
Александр Вулин напомнил, что БРИКС является реальной альтернативой ЕС Фото:

Белград готов вступить в БРИКС, Сербия рассматривает организацию как реальную альтернативу ЕС. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

«Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС. Нет никаких сомнений в том, что это стало реальной альтернативой ЕС, — заявил Александр Вулин. Его слова приводит газета Berliner Zeitung.

При этом он добавил, что Сербия будет представлена на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По его словам, быть членом этой организации сейчас привлекательно, упомянув ОАЭ и желание Турции попасть туда.

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Белград готов вступить в БРИКС, Сербия рассматривает организацию как реальную альтернативу ЕС. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС. Нет никаких сомнений в том, что это стало реальной альтернативой ЕС, — заявил Александр Вулин. Его слова приводит газета Berliner Zeitung. При этом он добавил, что Сербия будет представлена на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По его словам, быть членом этой организации сейчас привлекательно, упомянув ОАЭ и желание Турции попасть туда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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