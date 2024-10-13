Сербия готова вступить в БРИКС, отказавшись от ЕС

Вице-премьер Сербии Вулин назвал присоединение к БРИКС альтернативой ЕС

13 октября 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Александр Вулин напомнил, что БРИКС является реальной альтернативой ЕС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белград готов вступить в БРИКС, Сербия рассматривает организацию как реальную альтернативу ЕС. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС. Нет никаких сомнений в том, что это стало реальной альтернативой ЕС, — заявил Александр Вулин. Его слова приводит газета Berliner Zeitung . При этом он добавил, что Сербия будет представлена на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По его словам, быть членом этой организации сейчас привлекательно, упомянув ОАЭ и желание Турции попасть туда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Белград готов вступить в БРИКС, Сербия рассматривает организацию как реальную альтернативу ЕС. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС. Нет никаких сомнений в том, что это стало реальной альтернативой ЕС, — заявил Александр Вулин. Его слова приводит газета Berliner Zeitung. При этом он добавил, что Сербия будет представлена на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По его словам, быть членом этой организации сейчас привлекательно, упомянув ОАЭ и желание Турции попасть туда.