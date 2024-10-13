Сербия готова вступить в БРИКС, отказавшись от ЕС

Белград готов вступить в БРИКС, Сербия рассматривает организацию как реальную альтернативу ЕС. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.
«Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС. Нет никаких сомнений в том, что это стало реальной альтернативой ЕС, — заявил Александр Вулин. Его слова приводит газета Berliner Zeitung.
При этом он добавил, что Сербия будет представлена на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По его словам, быть членом этой организации сейчас привлекательно, упомянув ОАЭ и желание Турции попасть туда.
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Белград готов вступить в БРИКС, Сербия рассматривает организацию как реальную альтернативу ЕС. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин. «Было бы безответственным не изучить все варианты, включая членство в БРИКС. Нет никаких сомнений в том, что это стало реальной альтернативой ЕС, — заявил Александр Вулин. Его слова приводит газета Berliner Zeitung. При этом он добавил, что Сербия будет представлена на саммите БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября. По его словам, быть членом этой организации сейчас привлекательно, упомянув ОАЭ и желание Турции попасть туда.