«Кто на что учился»: Глушенков ответил завистникам высоких зарплат у футболистов

Футболист «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал высокие зарплаты футболистов и зависть по этому поводу со стороны остальных, приведя в пример фразу: «Кто на что учился». Он отметил, что футболисты заслужили свою зарплату благодаря упорному труду.
«Правильную вещь сказал Федя Смолов, я процитирую: „Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки — я был на поле“. Кто на что учился в детстве», — приводит слова Глушенкова telegram-канал журналиста Нобеля Арустамяна.
Глушенков подчеркнул, что каждый достигает успеха благодаря усердному труду, избирая свой путь с детства. Он также добавил, что, даже если бы не стал профессиональным футболистом, мог бы стать детским тренером.
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