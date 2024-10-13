«Кто на что учился»: Глушенков ответил завистникам высоких зарплат у футболистов

Глушенков о высоких зарплатах футболистов: кто на что учился
© Служба новостей «URA.RU»
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Футболисты выбрали свой путь с детства, заявил Глушенков
Футболисты выбрали свой путь с детства, заявил Глушенков Фото:

Футболист «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал высокие зарплаты футболистов и зависть по этому поводу со стороны остальных, приведя в пример фразу: «Кто на что учился». Он отметил, что футболисты заслужили свою зарплату благодаря упорному труду.

«Правильную вещь сказал Федя Смолов, я процитирую: „Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки — я был на поле“. Кто на что учился в детстве», — приводит слова Глушенкова telegram-канал журналиста Нобеля Арустамяна. 

Глушенков подчеркнул, что каждый достигает успеха благодаря усердному труду, избирая свой путь с детства. Он также добавил, что, даже если бы не стал профессиональным футболистом, мог бы стать детским тренером.

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Футболист «Зенита» Максим Глушенков прокомментировал высокие зарплаты футболистов и зависть по этому поводу со стороны остальных, приведя в пример фразу: «Кто на что учился». Он отметил, что футболисты заслужили свою зарплату благодаря упорному труду. «Правильную вещь сказал Федя Смолов, я процитирую: „Когда все ходили в школу, я ходил на тренировки. Когда все учили уроки — я был на поле“. Кто на что учился в детстве», — приводит слова Глушенкова telegram-канал журналиста Нобеля Арустамяна.  Глушенков подчеркнул, что каждый достигает успеха благодаря усердному труду, избирая свой путь с детства. Он также добавил, что, даже если бы не стал профессиональным футболистом, мог бы стать детским тренером.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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