Все счета блогера Косенко, который бросил младенца в снег, арестованы

13 октября 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Сергей Косенко разыскивается МВД Фото: Телеграм-канал Сергея Косенко https://t.me/kosenkonasvyazi/874 Арестованы все счета блогера Сергея Косенко на общую сумму более 200 миллионов рублей. Об этом заявили правоохранительные органы. Блогер прославился в начале года, когда бросил малолетнего ребенка в сугроб. «Один из столичных судов по ходатайству следователя наложил обеспечительные меры на денежные средства блогера в размере 206,38 млн рублей, находящиеся на 43 счетах в различных российских банках», — сообщили правоохранители. Их заявление передает ТАСС. Новость по теме На чем зарабатывает блогер Косенко, бросивший младенца в снег Косенко, который зарабатывает на продажи курсов, держал деньги во всех популярных банках. Теперь он не сможет ими воспользоваться до иного решения суда. Ранее Косенко объявили в розыск. Также из-за инцидента с ребенком ему вменяют пропаганду наркотиков. Хотя блогер неоднократно заверял, что тогда на видео был не настоящий младенец, а всего лишь кукла. Кто такой Косенко — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованы все счета блогера Сергея Косенко на общую сумму более 200 миллионов рублей. Об этом заявили правоохранительные органы. Блогер прославился в начале года, когда бросил малолетнего ребенка в сугроб. «Один из столичных судов по ходатайству следователя наложил обеспечительные меры на денежные средства блогера в размере 206,38 млн рублей, находящиеся на 43 счетах в различных российских банках», — сообщили правоохранители. Их заявление передает ТАСС. Косенко, который зарабатывает на продажи курсов, держал деньги во всех популярных банках. Теперь он не сможет ими воспользоваться до иного решения суда. Ранее Косенко объявили в розыск. Также из-за инцидента с ребенком ему вменяют пропаганду наркотиков. Хотя блогер неоднократно заверял, что тогда на видео был не настоящий младенец, а всего лишь кукла. Кто такой Косенко — в материале URA.RU.