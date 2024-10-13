В Новоуральске прорвало два водопровода, которые обеспечивали теплом и горячей водой жителей южного района города. В связи с этим глава Новоуральского городского округа Вячеслав Тюменцев выпустил заявление на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Ночью произошли порывы на магистральном трубопроводе в 15-м микрорайоне. Это четвертая сеть, которая обеспечивает теплом и горячей водой Южный район. Коммунальные службы немедленно приступили к устранению. Сейчас подача тепла осуществляется по резервной схеме. Тепло и горячая вода в домах есть», — заявил Тюменцев. Однако в комментариях жители этого района с улиц Ленина и Жигаловского написали, что у них холодные батареи и нет воды.
При этом авария необычна фактом прорыва сразу двух водопроводов. Об этом рассказал главный инженер МУП «Водогрейная котельная» Виталий Тихонов, чей комментарий к посту прикрепил мэр Новоуральска. По словам Вячеслава Тюменцева, на ремонт магистрального трубопровода должно уйти несколько дней.
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