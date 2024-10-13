Зеленский заявил о якобы отправке военных КНДР в зону СВО

13 октября 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

Зеленский отреагировал на договор России и КНДР Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея якобы вступает в ряды российской армии. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы [РФ]. Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются в развитии», — сообщил Зеленский в соцсети. Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен предположил, что КНДР может отправить своих военнослужащих на Украину для поддержки России, поскольку страны «подписали взаимный договор, похожий на военный союз». Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами предусматривает немедленное оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон, пишет RT. В сентябре 2023 года состоялась встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая длилась более пяти часов. После этого в западных СМИ начали появляться сообщения о возможном участии граждан Северной Кореи в специальной военной операции на Украине. Однако Путин категорически отверг эти предположения, назвав их «чушью полной», напоминает телеканал 360 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея якобы вступает в ряды российской армии. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы [РФ]. Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются в развитии», — сообщил Зеленский в соцсети. Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен предположил, что КНДР может отправить своих военнослужащих на Украину для поддержки России, поскольку страны «подписали взаимный договор, похожий на военный союз». Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами предусматривает немедленное оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон, пишет RT. В сентябре 2023 года состоялась встреча президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая длилась более пяти часов. После этого в западных СМИ начали появляться сообщения о возможном участии граждан Северной Кореи в специальной военной операции на Украине. Однако Путин категорически отверг эти предположения, назвав их «чушью полной», напоминает телеканал 360.