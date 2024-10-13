RAI1: трое итальянских наемников получили ранения на юге Украины

На южном участке фронта Специальной военной операции (СВО) трое итальянских наемников со стороны Украины получили ранения. Об этом стало известно в репортаже телеканала RAI1.
«Один из итальянских наемников рассказал, что российские военнослужащие атаковали их позиции ранним утром в субботу, в результате удара беспилотника он получил ранение „под плечо“. Раненым является Юрий Превитали, который действует на стороне Киева с февраля 2023 года, публикуя о себе информацию в соцсетях. Имя другого итальянца, показанного в сюжете, не сообщается, как и то, был он ли среди раненых. О третьем наемнике журналист говорит, только называя общее число попавших под обстрел итальянцев», — передает сюжет ТВ-канала РИА Новости.
Сняла этот сюжет репортер RAI Стефания Баттистини. Ранее URA.RU писало о ней в рамках того, что МВД России планировало завести уголовное дело на нее и ее коллегу — оператора Симоне Траини за съемку репортажа в Курской области. Возможное обвинение связано с незаконным пересечением государственной границы по статье 322 УК РФ. После этого телеканал отозвал журналистов с Украины.
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