13 октября 2024

RAI1: трое итальянских наемников получили ранения на юге Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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В сюжете назвали имя лишь одного из раненых итальянцев (архивное фото)
В сюжете назвали имя лишь одного из раненых итальянцев (архивное фото) Фото:

На южном участке фронта Специальной военной операции (СВО) трое итальянских наемников со стороны Украины получили ранения. Об этом стало известно в репортаже телеканала RAI1.

«Один из итальянских наемников рассказал, что российские военнослужащие атаковали их позиции ранним утром в субботу, в результате удара беспилотника он получил ранение „под плечо“. Раненым является Юрий Превитали, который действует на стороне Киева с февраля 2023 года, публикуя о себе информацию в соцсетях. Имя другого итальянца, показанного в сюжете, не сообщается, как и то, был он ли среди раненых. О третьем наемнике журналист говорит, только называя общее число попавших под обстрел итальянцев», — передает сюжет ТВ-канала РИА Новости.

Сняла этот сюжет репортер RAI Стефания Баттистини. Ранее URA.RU писало о ней в рамках того, что МВД России планировало завести уголовное дело на нее и ее коллегу — оператора Симоне Траини за съемку репортажа в Курской области. Возможное обвинение связано с незаконным пересечением государственной границы по статье 322 УК РФ. После этого телеканал отозвал журналистов с Украины. 

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На южном участке фронта Специальной военной операции (СВО) трое итальянских наемников со стороны Украины получили ранения. Об этом стало известно в репортаже телеканала RAI1. «Один из итальянских наемников рассказал, что российские военнослужащие атаковали их позиции ранним утром в субботу, в результате удара беспилотника он получил ранение „под плечо“. Раненым является Юрий Превитали, который действует на стороне Киева с февраля 2023 года, публикуя о себе информацию в соцсетях. Имя другого итальянца, показанного в сюжете, не сообщается, как и то, был он ли среди раненых. О третьем наемнике журналист говорит, только называя общее число попавших под обстрел итальянцев», — передает сюжет ТВ-канала РИА Новости. Сняла этот сюжет репортер RAI Стефания Баттистини. Ранее URA.RU писало о ней в рамках того, что МВД России планировало завести уголовное дело на нее и ее коллегу — оператора Симоне Траини за съемку репортажа в Курской области. Возможное обвинение связано с незаконным пересечением государственной границы по статье 322 УК РФ. После этого телеканал отозвал журналистов с Украины. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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