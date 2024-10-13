На СВО ликвидировали американского наемника, спасшегося после ракетного удара

Военкор Поддубный: ВС РФ ликвидировали наемника из США с помощью FPV-дрона
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FPV-дрон уничтожил американского наемника в зоне СВО
FPV-дрон уничтожил американского наемника в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации ВС РФ ликвидировали наемника из США Ника Дакворта. Он был убит российским FPV-дроном. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный.

«В зоне СВО ликвидирован американский наемник Ник Дакворт», — заявил Поддубный в своем telegram-канале. Он добавил, что Дакворт впервые получил ранения летом 2023 года после ракетного удара ВС РФ по пункту дислокации в Краматорске.

Наемник и другие его сослуживцы пытались представить удар как атаку на гражданский объект, но им не удалось. Тогда ВС РФ поразили командование 56-й бригады ВСУ и находившихся там иностранных военных.

Ранее Поддубный сообщал, что российским военным удалось ликвидировать командира украинского судна Владимира Ковальчука. Военкор предположил, что украинский военный мог погибнуть в результате ракетного удара ВС РФ по портовой инфраструктуре в районе Одессы.

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В зоне спецоперации ВС РФ ликвидировали наемника из США Ника Дакворта. Он был убит российским FPV-дроном. Об этом сообщил военкор Евгений Поддубный. «В зоне СВО ликвидирован американский наемник Ник Дакворт», — заявил Поддубный в своем telegram-канале. Он добавил, что Дакворт впервые получил ранения летом 2023 года после ракетного удара ВС РФ по пункту дислокации в Краматорске. Наемник и другие его сослуживцы пытались представить удар как атаку на гражданский объект, но им не удалось. Тогда ВС РФ поразили командование 56-й бригады ВСУ и находившихся там иностранных военных. Ранее Поддубный сообщал, что российским военным удалось ликвидировать командира украинского судна Владимира Ковальчука. Военкор предположил, что украинский военный мог погибнуть в результате ракетного удара ВС РФ по портовой инфраструктуре в районе Одессы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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