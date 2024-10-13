Борт авиакомпании «Ямал» продолжил полет с поломкой системы навигации

Во время выполнения рейса авиакомпании «Ямал» из Уфы в Ноябрьск (ЯНАО) произошло срабатывание датчика предупреждения о близости с землей. В telegram-канале Aviaincident сообщается, что полет был продолжен, несмотря на сбой в навигационной системе.
«Рейс Уфа — Ноябрьск. Эксплуатант: АО АТК „Ямал“. Экипаж воздушного судна доложил об неустойчивой работе навигационных систем, ложное срабатывание системы предупреждения о близости с землёй. Следует до пункта назначения», — говорится в сообщении.
Сигнал бедствия экипаж не объявлял, но был подан сигнал срочности. Рейс выполнялся 13 октября 2024 года.
Ранее экипаж самолета авиакомпании «Ямал» при выполнении полета из Салехарда в Санкт-Петербург сообщил диспетчеру о столкновении с беспилотником. При обследовании воздушного судна после посадки были обнаружены следы столкновения с птицей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!