13 октября 2024
12 октября 2024
11 октября 2024

Борт авиакомпании «Ямал» продолжил полет с поломкой системы навигации

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс выполнялся 13 октября
Рейс выполнялся 13 октября Фото:

Во время выполнения рейса авиакомпании «Ямал» из Уфы в Ноябрьск (ЯНАО) произошло срабатывание датчика предупреждения о близости с землей. В telegram-канале Aviaincident сообщается, что полет был продолжен, несмотря на сбой в навигационной системе.

«Рейс Уфа — Ноябрьск. Эксплуатант: АО АТК „Ямал“. Экипаж воздушного судна доложил об неустойчивой работе навигационных систем, ложное срабатывание системы предупреждения о близости с землёй. Следует до пункта назначения», — говорится в сообщении.

Сигнал бедствия экипаж не объявлял, но был подан сигнал срочности. Рейс выполнялся 13 октября 2024 года.

Ранее экипаж самолета авиакомпании «Ямал» при выполнении полета из Салехарда в Санкт-Петербург сообщил диспетчеру о столкновении с беспилотником. При обследовании воздушного судна после посадки были обнаружены следы столкновения с птицей.

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Во время выполнения рейса авиакомпании «Ямал» из Уфы в Ноябрьск (ЯНАО) произошло срабатывание датчика предупреждения о близости с землей. В telegram-канале Aviaincident сообщается, что полет был продолжен, несмотря на сбой в навигационной системе. «Рейс Уфа — Ноябрьск. Эксплуатант: АО АТК „Ямал“. Экипаж воздушного судна доложил об неустойчивой работе навигационных систем, ложное срабатывание системы предупреждения о близости с землёй. Следует до пункта назначения», — говорится в сообщении. Сигнал бедствия экипаж не объявлял, но был подан сигнал срочности. Рейс выполнялся 13 октября 2024 года. Ранее экипаж самолета авиакомпании «Ямал» при выполнении полета из Салехарда в Санкт-Петербург сообщил диспетчеру о столкновении с беспилотником. При обследовании воздушного судна после посадки были обнаружены следы столкновения с птицей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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