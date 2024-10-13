Байден подтвердил готовность к переговорам с РФ

14 октября 2024 в 02:22 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что готов к переговорам по сокращению ядерного оружия Фото: Official White House / Cameron Smith США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Мировое сообщество должно добиваться прогресса на пути к тому моменту, когда сможет окончательно избавить мир от ядерного оружия. США готовы провести переговоры с Россией, Китаем и КНДР, чтобы снизить угрозу. Ни всему миру, ни нашим странам не выгодно тормозить процесс в сокращении ядерных арсеналов. Ядерные риски подрывают соглашения и нормы, над созданием которых велась общая работа», — указано в письменном заявлении Байдена в связи с присуждением Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданке». Об этом пишет ТАСС. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не видит смысла в переговорах с США о контроле над ядерным оружием. По ее словам, диалог между странами будет контрпродуктивным при антироссийском курсе Штатов. По словам журналиста Asia Times, ядерное оружие России эффективно сдерживает западные страны. Поэтому НАТО сохраняет ограничения на использование ракет, поставленных Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США готовы к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий. Об этом заявил американский президент Джо Байден. «Мировое сообщество должно добиваться прогресса на пути к тому моменту, когда сможет окончательно избавить мир от ядерного оружия. США готовы провести переговоры с Россией, Китаем и КНДР, чтобы снизить угрозу. Ни всему миру, ни нашим странам не выгодно тормозить процесс в сокращении ядерных арсеналов. Ядерные риски подрывают соглашения и нормы, над созданием которых велась общая работа», — указано в письменном заявлении Байдена в связи с присуждением Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки «Хиданке». Об этом пишет ТАСС. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не видит смысла в переговорах с США о контроле над ядерным оружием. По ее словам, диалог между странами будет контрпродуктивным при антироссийском курсе Штатов. По словам журналиста Asia Times, ядерное оружие России эффективно сдерживает западные страны. Поэтому НАТО сохраняет ограничения на использование ракет, поставленных Киеву.