AT: ядерное оружие РФ прочно сдерживает Запад

28 сентября 2024 в 09:10 Размер текста - 17 +

НАТО ограничивают себя из-за ядерного оружия России, пишет Asia Times Фото: Army / U.S. Department of Defense Страны НАТО сохраняют строгие ограничения на использование самых современных систем ПВО и наступательных ракет, поставленных Киеву. Журналисты Asia Times выразили мнение, что ядерное оружие РФ продолжает эффективно сдерживать Запад. «Несмотря на поставку Украине самых современных систем ПВО и наступательных ракет для ударов вглубь РФ, страны НАТО сохраняют строгие ограничения на их использование», — написали в материале Asia Times . Это показатель того, что вопреки скептицизму относительно готовности президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие, сдерживание остается прочным. По крайней мере, в западных умах, резюмировали авторы. Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу предложения Путина о пересмотре ядерной доктрины. Он считает это средством запугивания Украины и альянса. Владимир Путин на заседании Совбеза заявил о пересмотре ядерной доктрины. Он уточнил, что агрессия неядерного государства, поддержанная ядерным государством, будет рассматриваться как нападение на Россию. Также, по его словам, ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против РФ или Белоруссии, а также при массовом запуске ракет или дронов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что изменения в доктрине следует воспринимать как серьезный сигнал Западу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны НАТО сохраняют строгие ограничения на использование самых современных систем ПВО и наступательных ракет, поставленных Киеву. Журналисты Asia Times выразили мнение, что ядерное оружие РФ продолжает эффективно сдерживать Запад. «Несмотря на поставку Украине самых современных систем ПВО и наступательных ракет для ударов вглубь РФ, страны НАТО сохраняют строгие ограничения на их использование», — написали в материале Asia Times. Это показатель того, что вопреки скептицизму относительно готовности президента РФ Владимира Путина применить ядерное оружие, сдерживание остается прочным. По крайней мере, в западных умах, резюмировали авторы. Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность по поводу предложения Путина о пересмотре ядерной доктрины. Он считает это средством запугивания Украины и альянса. Владимир Путин на заседании Совбеза заявил о пересмотре ядерной доктрины. Он уточнил, что агрессия неядерного государства, поддержанная ядерным государством, будет рассматриваться как нападение на Россию. Также, по его словам, ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против РФ или Белоруссии, а также при массовом запуске ракет или дронов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что изменения в доктрине следует воспринимать как серьезный сигнал Западу.