Дерево свалилось в кузов пикапа (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Екатеринбурге на улице Московской дерево упало на ехавший внедорожник. Кадрами поделились очевидцы в соцсетях.

«В минувшую пятницу на улице Московской дерево упало прямо на машину», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео видно, как оно свалилось в кузов автомобиля, похожего на пикап. Водители, которые ехали в потоке рядом с пострадавшей машиной, затормозили и начали объезжать внедорожник.