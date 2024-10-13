13 октября 2024

В Екатеринбурге дерево упало на ехавший по дороге внедорожник. Видео

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Дерево свалилось в кузов пикапа (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Московской дерево упало на ехавший внедорожник. Кадрами поделились очевидцы в соцсетях.

«В минувшую пятницу на улице Московской дерево упало прямо на машину», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео видно, как оно свалилось в кузов автомобиля, похожего на пикап. Водители, которые ехали в потоке рядом с пострадавшей машиной, затормозили и начали объезжать внедорожник.

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В Екатеринбурге на улице Московской дерево упало на ехавший внедорожник. Кадрами поделились очевидцы в соцсетях. «В минувшую пятницу на улице Московской дерево упало прямо на машину», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео видно, как оно свалилось в кузов автомобиля, похожего на пикап. Водители, которые ехали в потоке рядом с пострадавшей машиной, затормозили и начали объезжать внедорожник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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