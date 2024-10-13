Дерево свалилось в кузов пикапа (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Московской дерево упало на ехавший внедорожник. Кадрами поделились очевидцы в соцсетях.
«В минувшую пятницу на улице Московской дерево упало прямо на машину», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». На видео видно, как оно свалилось в кузов автомобиля, похожего на пикап. Водители, которые ехали в потоке рядом с пострадавшей машиной, затормозили и начали объезжать внедорожник.
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