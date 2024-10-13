Губернатор ХМАО назначил нового руководителя аппарата

Глава ХМАО Руслан Кухарук назначил новым руководителем аппарата губернатора своего бывшего зама Ирину Чудову, работавшую с ним в мэрии Тюмени. На этом посту она сменит Анатолия Уткина. Документ о назначении опубликован на сайте правительства.
«На должность руководителя аппарата губернатора ХМАО назначена Чудова Ирина Александровна», — указано в постановлении. Документ опубликован на сайте правительства 14 октября.
Помимо руководства аппаратом она будет курировать представительство ХМАО в Москве. Также под ее контроль из ведения первого зама по политике перешел департамент государственной службы, кадровой политики и профилактики коррупции.
Ранее Чудова занимала должность заместителя главы Тюмени. Она была одной из первых сотрудников, покинувших мэрию вслед за ушедшим на повышение Русланом Кухаруком.
Ранее URA.RU писало, что Чудова получит под контроль аппарат губернатора, но Уткин при этом сохранит пост замглавы региона. Инсайд агентства подтвердился.
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