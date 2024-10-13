13 октября 2024

Губернатор ХМАО назначил бывшего сенатора замом по вопросам СВО

Экс-сенатор Исаков назначен вице-губернатором ХМАО по вопросам СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Исаков уступил свое место в Совфеде Наталье Комаровой
Исаков уступил свое место в Совфеде Наталье Комаровой Фото:
новость из сюжета
Кухарук обновляет состав правительства ХМАО

Бывший сенатор Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков в новом составе правительства Югры занял пост замгубернатора по вопросам СВО. Соответствующее постановление подписал глава округа Руслан Кухарук.

«На должность заместителя губернатора назначен Исаков Эдуард Владимирович», — указано в документе. Распоряжение опубликовано на сайте окружного правительства.

В новой должности Исаков будет координировать взаимодействие Югры с Министерством обороны РФ. Пост в Совфеде РФ Исаков покинул 25 сентября 2024 года. Его место заняла экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она назначена первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее URA.RU писало о возможном возвращении экс-сенатора Исакова в Югру на пост замгубернатора по вопросам СВО. Инсайд подтвердился.

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Бывший сенатор Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков в новом составе правительства Югры занял пост замгубернатора по вопросам СВО. Соответствующее постановление подписал глава округа Руслан Кухарук. «На должность заместителя губернатора назначен Исаков Эдуард Владимирович», — указано в документе. Распоряжение опубликовано на сайте окружного правительства. В новой должности Исаков будет координировать взаимодействие Югры с Министерством обороны РФ. Пост в Совфеде РФ Исаков покинул 25 сентября 2024 года. Его место заняла экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она назначена первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике. Ранее URA.RU писало о возможном возвращении экс-сенатора Исакова в Югру на пост замгубернатора по вопросам СВО. Инсайд подтвердился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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