Губернатор ХМАО назначил бывшего сенатора замом по вопросам СВО

Бывший сенатор Совета Федерации РФ от ХМАО Эдуард Исаков в новом составе правительства Югры занял пост замгубернатора по вопросам СВО. Соответствующее постановление подписал глава округа Руслан Кухарук.
«На должность заместителя губернатора назначен Исаков Эдуард Владимирович», — указано в документе. Распоряжение опубликовано на сайте окружного правительства.
В новой должности Исаков будет координировать взаимодействие Югры с Министерством обороны РФ. Пост в Совфеде РФ Исаков покинул 25 сентября 2024 года. Его место заняла экс-губернатор ХМАО Наталья Комарова. Она назначена первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике.
Ранее URA.RU писало о возможном возвращении экс-сенатора Исакова в Югру на пост замгубернатора по вопросам СВО. Инсайд подтвердился.
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