Задержанный возле митинга Трампа высказался о своем аресте

Задержанный возле митинга Трампа заявил о шоке от обвинений в покушении

14 октября 2024 в 05:43 Размер текста - 17 +

Полиция задержала в Калифорнии мужчину с дробовиком возле места проведения митинга Трампа Фото: Official White House / Andrea Hanks новость из сюжета Покушение на Дональда Трампа Мужчина, обвиняемый в подготовке третьего покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, категорически отвергает обвинения. Об этом сообщает издание The Press-Enterprise. «Это полная чушь», — заявил 49-летний Вем Миллер, отрицая намерения причинить вред Трампу и утверждая, что он является его сторонником. «Я артист, я последний человек, который стал бы причинять кому-либо насилие и вред», — подчеркнул задержанный. Миллер также сообщил, что во время задержания не были объяснены причины его ареста, и ему позволили связаться с адвокатом лишь спустя восемь часов. Ранее, 12 октября, полиция задержала его в городе Коачелла возле места проведения митинга Трампа, где у него обнаружили дробовик и пистолет с заряженной большой обоймой. ФБР не считает покушением на Трампа инцидент в Калифорнии. Миллер, которого задержали и отпустили под залог, ранее имел проблемы с законом, пишет New York Post. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мужчина, обвиняемый в подготовке третьего покушения на бывшего президента США Дональда Трампа, категорически отвергает обвинения. Об этом сообщает издание The Press-Enterprise. «Это полная чушь», — заявил 49-летний Вем Миллер, отрицая намерения причинить вред Трампу и утверждая, что он является его сторонником. «Я артист, я последний человек, который стал бы причинять кому-либо насилие и вред», — подчеркнул задержанный. Миллер также сообщил, что во время задержания не были объяснены причины его ареста, и ему позволили связаться с адвокатом лишь спустя восемь часов. Ранее, 12 октября, полиция задержала его в городе Коачелла возле места проведения митинга Трампа, где у него обнаружили дробовик и пистолет с заряженной большой обоймой. ФБР не считает покушением на Трампа инцидент в Калифорнии. Миллер, которого задержали и отпустили под залог, ранее имел проблемы с законом, пишет New York Post.