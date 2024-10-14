За подрыв Керченского моста объявили в розыск граждан Грузии и Украины

14 октября 2024 в 07:08 Размер текста - 17 +

Мужчины обвиняются в совершении теракта, в результате которого погибли четыре человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следственные органы объявили в международный розыск гражданина Украины Сергея Андрейченко и гражданина Грузии Александра Инасаридзе, они подозреваются в подрыве Керченского моста в 2022 году. Также Инасаридзе заочно арестован судом, говорится в материалах уголовного дела. «Настоящее уголовное дело выделено 14 февраля 2024 года в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении Инасаридзе А., гражданина Грузии. <…> Инасаридзе и Андрейченко объявлены в межгосударственный розыск», — говорится в материалах дела. Информацию передает ТАСС. Так, мужчины обвиняются в совершении теракта, который повлек смерть человека, контрабанде взрывчатых веществ в составе организованной группы и незаконном приобретении взрывчатых веществ по предварительному сговору в группе. Басманный суд Москвы заочно арестовал Инасаридзе, однако его адвокат утверждает, что причастность к преступлению не установлена должным образом и отсутствуют доказательства. В результате подрыва грузовика на Керченском мосту погибли четыре человека, произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста. Расследование дела завершено, обвинения предъявлены нескольким лицам, включая граждан России, Армении и Украины. Обвиняемые в настоящее время знакомятся с материалами дела перед его передачей в Южный окружной военный суд. В конце августа 2024 года стало известно, что некоторые организаторы и исполнители теракта на Керченском мосту находятся за пределами РФ и уклоняются от следствия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственные органы объявили в международный розыск гражданина Украины Сергея Андрейченко и гражданина Грузии Александра Инасаридзе, они подозреваются в подрыве Керченского моста в 2022 году. Также Инасаридзе заочно арестован судом, говорится в материалах уголовного дела. «Настоящее уголовное дело выделено 14 февраля 2024 года в Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации в отношении Инасаридзе А., гражданина Грузии. <…> Инасаридзе и Андрейченко объявлены в межгосударственный розыск», — говорится в материалах дела. Информацию передает ТАСС. Так, мужчины обвиняются в совершении теракта, который повлек смерть человека, контрабанде взрывчатых веществ в составе организованной группы и незаконном приобретении взрывчатых веществ по предварительному сговору в группе. Басманный суд Москвы заочно арестовал Инасаридзе, однако его адвокат утверждает, что причастность к преступлению не установлена должным образом и отсутствуют доказательства. В результате подрыва грузовика на Керченском мосту погибли четыре человека, произошло обрушение двух пролетов автомобильной части моста. Расследование дела завершено, обвинения предъявлены нескольким лицам, включая граждан России, Армении и Украины. Обвиняемые в настоящее время знакомятся с материалами дела перед его передачей в Южный окружной военный суд. В конце августа 2024 года стало известно, что некоторые организаторы и исполнители теракта на Керченском мосту находятся за пределами РФ и уклоняются от следствия.