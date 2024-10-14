Москалькова посетила более двух тысяч пленных военнослужащих ВСУ

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила более двух тысяч украинских военнопленных, находящихся в закрытых учреждениях страны. Отмечается, что украинская сторона провела аналогичные посещения.
«Мы (с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом — прим URA.RU) взаимно посещаем военнослужащих, попавших в плен. Посетили более 2000 украинских военных, которые находятся в закрытых учреждениях на нашей территории, подобные визиты были совершены в отношении наших военнопленных на украинской стороне», — сообщила Москалькова. Об этом она заявила в интервью «Аргументы и факты».
Москалькова уточнила, что, согласно договоренности, российская и украинская стороны взяли на себя обмен письмами от пленных военнослужащих их семьям. «Сейчас у нас есть еще 300 писем от украинских пленных, которые я готова передать той стороне», — отметила уполномоченная по правам человека в России.
Она также сообщила, что продолжает работы по защите прав российских военнопленных и их семей от случаев шантажа и вымогательств. По словам Москальковой, такие случаи до сих пор имеют место быть.
Украинские солдаты активно сдаются в плен по всей линии фронта. Ранее российские военные взяли в плен много бойцов из элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре в ДНР.
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