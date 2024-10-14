Москалькова посетила более двух тысяч пленных военнослужащих ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москалькова посетила более 2000 плененных бойцов ВСУ в РФ
Москалькова посетила более 2000 плененных бойцов ВСУ в РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила более двух тысяч украинских военнопленных, находящихся в закрытых учреждениях страны. Отмечается, что украинская сторона провела аналогичные посещения.

«Мы (с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом — прим URA.RU) взаимно посещаем военнослужащих, попавших в плен. Посетили более 2000 украинских военных, которые находятся в закрытых учреждениях на нашей территории, подобные визиты были совершены в отношении наших военнопленных на украинской стороне», — сообщила Москалькова. Об этом она заявила в интервью «Аргументы и факты».

Москалькова уточнила, что, согласно договоренности, российская и украинская стороны взяли на себя обмен письмами от пленных военнослужащих их семьям. «Сейчас у нас есть еще 300 писем от украинских пленных, которые я готова передать той стороне», — отметила уполномоченная по правам человека в России.

Она также сообщила, что продолжает работы по защите прав российских военнопленных и их семей от случаев шантажа и вымогательств. По словам Москальковой, такие случаи до сих пор имеют место быть. 

Украинские солдаты активно сдаются в плен по всей линии фронта. Ранее российские военные взяли в плен много бойцов из элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре в ДНР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила более двух тысяч украинских военнопленных, находящихся в закрытых учреждениях страны. Отмечается, что украинская сторона провела аналогичные посещения. «Мы (с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом — прим URA.RU) взаимно посещаем военнослужащих, попавших в плен. Посетили более 2000 украинских военных, которые находятся в закрытых учреждениях на нашей территории, подобные визиты были совершены в отношении наших военнопленных на украинской стороне», — сообщила Москалькова. Об этом она заявила в интервью «Аргументы и факты». Москалькова уточнила, что, согласно договоренности, российская и украинская стороны взяли на себя обмен письмами от пленных военнослужащих их семьям. «Сейчас у нас есть еще 300 писем от украинских пленных, которые я готова передать той стороне», — отметила уполномоченная по правам человека в России. Она также сообщила, что продолжает работы по защите прав российских военнопленных и их семей от случаев шантажа и вымогательств. По словам Москальковой, такие случаи до сих пор имеют место быть.  Украинские солдаты активно сдаются в плен по всей линии фронта. Ранее российские военные взяли в плен много бойцов из элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре в ДНР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...