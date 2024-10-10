Алаудинов рассказал, как элитные подразделения ВСУ сдались в плен

Российские силы взяли в плен много бойцов из элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре в ДНР. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Хотел бы, конечно, отметить и отряд Шустрого. 4-я бригада 3-й общевойсковой армии совместно с нашими бойцами спецназа „Ахмат“ во главе с Шустрым непосредственно сделали огромный объем работы — уничтожено очень много противника, много пленных. Причем пленные непосредственно из элитных подразделений», — сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его официальном telegram-канале.
По словам генерал-майора, российские военные успешно продвигаются и уже находятся в Часовом Яре, что создает серьезные проблемы для украинской стороны. Он подчеркнул, что операция привела к значительным успехам на всех участках проведения спецоперации.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВС РФ успешно взяли ряд опорных пунктов ВСУ в Курской области, уничтожив около 40 украинских боевиков. Операция проводилась с привлечением различных подразделений, включая отряд Горца и САГ. В ходе взятия опорников уничтожены значительные силы противника и захвачены важные объекты.
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