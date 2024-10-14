Россияне стали чаще копить «на черный день»

Anderida Financial Group: половина россиян сейчас копит деньги на «черный день»

14 октября 2024 в 09:17 Размер текста - 17 +

Доля россиян, которые копят на финансовую подушку безопасности, увеличилась с 42% до 49% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Порядка 49% россиян на данный момент копят на «черный день», формируя финансовую подушку безопасности. Также стало меньше тех людей, кто откладывает на пенсию, сообщили в компании по управлению активами Anderida Financial Group. «Самая популярная цель накоплений — „на всякий случай, про запас“, то есть мы говорим о формировании классической подушки безопасности. На нее приходится около 49%», — говорится в результатах исследования, информацию из которого предоставляет РИА Новости. Так, в 2023 году с подобной целью копило всего 42% респондентов. В то же время, количество людей, откладывающих средства на пенсию, уменьшилось. Годом ранее 25% опрошенных копили на пенсию, в то время как в 2024 году таковых оказалось лишь 20%. Аналитики отмечают, что желание сохранить прежний уровень жизни и снижение ожиданий помощи от детей являются движущими факторами для такого рода сбережений. Кроме того, 18% респондентов продолжают откладывать деньги на крупные покупки, такие как автомобиль, первоначальный взнос по ипотеке или приобретение крупной бытовой техники. Этот показатель остался неизменным по сравнению с прошлым годом. Также 9% опрошенных накапливают средства для образования своих детей. Еще 4% указали на другие причины для формирования сбережений. Ранее, согласно данным «СберСтрахования жизни» и сервисов «Работа.ру» и «Подработка», формируют финансовую подушку безопасности 59% россиян. Из них 28% откладывают примерно 10% от своего ежемесячного дохода. Еще 21% респондентов экономят от 11 до 24% своего дохода, 7% — от 25 до 50%, а 3% — более половины своего заработка, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порядка 49% россиян на данный момент копят на «черный день», формируя финансовую подушку безопасности. Также стало меньше тех людей, кто откладывает на пенсию, сообщили в компании по управлению активами Anderida Financial Group. «Самая популярная цель накоплений — „на всякий случай, про запас“, то есть мы говорим о формировании классической подушки безопасности. На нее приходится около 49%», — говорится в результатах исследования, информацию из которого предоставляет РИА Новости. Так, в 2023 году с подобной целью копило всего 42% респондентов. В то же время, количество людей, откладывающих средства на пенсию, уменьшилось. Годом ранее 25% опрошенных копили на пенсию, в то время как в 2024 году таковых оказалось лишь 20%. Аналитики отмечают, что желание сохранить прежний уровень жизни и снижение ожиданий помощи от детей являются движущими факторами для такого рода сбережений. Кроме того, 18% респондентов продолжают откладывать деньги на крупные покупки, такие как автомобиль, первоначальный взнос по ипотеке или приобретение крупной бытовой техники. Этот показатель остался неизменным по сравнению с прошлым годом. Также 9% опрошенных накапливают средства для образования своих детей. Еще 4% указали на другие причины для формирования сбережений. Ранее, согласно данным «СберСтрахования жизни» и сервисов «Работа.ру» и «Подработка», формируют финансовую подушку безопасности 59% россиян. Из них 28% откладывают примерно 10% от своего ежемесячного дохода. Еще 21% респондентов экономят от 11 до 24% своего дохода, 7% — от 25 до 50%, а 3% — более половины своего заработка, передает RT.