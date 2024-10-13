Пьяный тюменец напал на полицейского на заправке

Тюменец ударил руками полицейского по голове
В Тюменской области на заправке пьяный мужчина избил руками и ногами сотрудника полиции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел летом в районе трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.
«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес два удара рукой по голове и туловищу сотруднику полиции <...>. Участковому удалось блокировать данные удары. После этого нарушитель нанес удар ногой по ноге участкового», — сообщили в пресс-службе.
В суде тюменец свою вину признал. Ему выписали штраф в размере 20 тысяч рублей.
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