13 октября 2024

Пьяный тюменец напал на полицейского на заправке

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец ударил руками полицейского по голове
Тюменец ударил руками полицейского по голове Фото:

В Тюменской области на заправке пьяный мужчина избил руками и ногами сотрудника полиции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел летом в районе трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес два удара рукой по голове и туловищу сотруднику полиции <...>. Участковому удалось блокировать данные удары. После этого нарушитель нанес удар ногой по ноге участкового», — сообщили в пресс-службе.

В суде тюменец свою вину признал. Ему выписали штраф в размере 20 тысяч рублей.

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В Тюменской области на заправке пьяный мужчина избил руками и ногами сотрудника полиции. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Инцидент произошел летом в районе трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. «Находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес два удара рукой по голове и туловищу сотруднику полиции <...>. Участковому удалось блокировать данные удары. После этого нарушитель нанес удар ногой по ноге участкового», — сообщили в пресс-службе. В суде тюменец свою вину признал. Ему выписали штраф в размере 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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