Прокуратура заставила нефтяную компанию из ХМАО выплатить миллионные долги по зарплате

Прокуратура Радужного (ХМАО) заставила нефтяную компанию «Негуснефть» выплатить рабочим долг по зарплате в 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«С целью восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор города внес руководителю общества представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Компания не выплатила зарплату 38 рабочим за август.
Ранее агентство писало, что суд в ХМАО обязал нефтяную компанию «Негуснефть» проиндексировать зарплаты сотрудникам. Нарушение обнаружилось в ходе прокурорской проверки.
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