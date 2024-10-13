13 октября 2024

Прокуратура заставила нефтяную компанию из ХМАО выплатить миллионные долги по зарплате

В ХМАО нефтяная компания не выплатила сотрудникам зарплату в 4,5 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура заставила нефтяную компанию рассчитаться с долгами по зарплате
Прокуратура заставила нефтяную компанию рассчитаться с долгами по зарплате Фото:

Прокуратура Радужного (ХМАО) заставила нефтяную компанию «Негуснефть» выплатить рабочим долг по зарплате в 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«С целью восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор города внес руководителю общества представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Компания не выплатила зарплату 38 рабочим за август.

Ранее агентство писало, что суд в ХМАО обязал нефтяную компанию «Негуснефть» проиндексировать зарплаты сотрудникам. Нарушение обнаружилось в ходе прокурорской проверки.

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Прокуратура Радужного (ХМАО) заставила нефтяную компанию «Негуснефть» выплатить рабочим долг по зарплате в 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «С целью восстановления нарушенных трудовых прав граждан прокурор города внес руководителю общества представление, которое рассмотрено и удовлетворено. В результате вмешательства надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Компания не выплатила зарплату 38 рабочим за август. Ранее агентство писало, что суд в ХМАО обязал нефтяную компанию «Негуснефть» проиндексировать зарплаты сотрудникам. Нарушение обнаружилось в ходе прокурорской проверки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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