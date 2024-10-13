Женщина купила в ЯНАО конфеты с червями

Жительница Салехарда не ожидала найти в конфетах опарыша
Жительница Салехарда купила в магазине по улице Матросова полкило конфет, а дома обнаружила в одной из них опарыша. Об этом она сообщила в социальных сетях.
«Сегодня в обед куплены конфеты „Вдохновение“ в Мясной лавке на улице Матросова. При распаковке конфет обнаружен опарыш», — написала она в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.
Стоимость конфет обошлась гражданке в 521 рубль. Опарыш она обнаружила, развернув фантик. Ранее URA.RU сообщало, что другая жительница Салехарда купила халву, а дома обнаружила в ней мелких насекомых.
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