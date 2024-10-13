13 октября 2024
12 октября 2024

Женщина купила в ЯНАО конфеты с червями

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Салехарда не ожидала найти в конфетах опарыша
Жительница Салехарда не ожидала найти в конфетах опарыша Фото:

Жительница Салехарда купила в магазине по улице Матросова полкило конфет, а дома обнаружила в одной из них опарыша. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Сегодня в обед куплены конфеты „Вдохновение“ в Мясной лавке на улице Матросова. При распаковке конфет обнаружен опарыш», — написала она в группе «Подслушано в Салехарде» в VK.

Стоимость конфет обошлась гражданке в 521 рубль. Опарыш она обнаружила, развернув фантик. Ранее URA.RU сообщало, что другая жительница Салехарда купила халву, а дома обнаружила в ней мелких насекомых.

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Жительница Салехарда купила в магазине по улице Матросова полкило конфет, а дома обнаружила в одной из них опарыша. Об этом она сообщила в социальных сетях. «Сегодня в обед куплены конфеты „Вдохновение“ в Мясной лавке на улице Матросова. При распаковке конфет обнаружен опарыш», — написала она в группе «Подслушано в Салехарде» в VK. Стоимость конфет обошлась гражданке в 521 рубль. Опарыш она обнаружила, развернув фантик. Ранее URA.RU сообщало, что другая жительница Салехарда купила халву, а дома обнаружила в ней мелких насекомых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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