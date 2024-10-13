13 октября 2024

К теплу подключили все жилые дома и соцучреждения в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В городе запущено 100% котельных
В городе запущено 100% котельных Фото:

В Челябинске запущены все котельные, снабжающие теплом дома и соцучреждения. Об этом на аппаратном совещании 14 октября сообщил руководитель городского управления ЖКХ Вадим Храмцов.

«По состоянию на 14 октября в городе запущено 100% котельных города, теплоноситель подан во все многоквартирные дома. Соцобьекты подключены на 100%», — сообщил Храмцов.

При этом Храмцов отметил, при запуске теплоносителя на данный момент есть повторные локальные повреждения на тепловых сетях в Ленинском и Металлургическом районах. Сети поставлены на внеплановый ремонт, теплоноситель будет подан в ближайшее время. Он также напомнил, что если отопления нет в отдельных квартирах, то жильцам необходимо подать заявку в управляющую компанию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске запущены все котельные, снабжающие теплом дома и соцучреждения. Об этом на аппаратном совещании 14 октября сообщил руководитель городского управления ЖКХ Вадим Храмцов. «По состоянию на 14 октября в городе запущено 100% котельных города, теплоноситель подан во все многоквартирные дома. Соцобьекты подключены на 100%», — сообщил Храмцов. При этом Храмцов отметил, при запуске теплоносителя на данный момент есть повторные локальные повреждения на тепловых сетях в Ленинском и Металлургическом районах. Сети поставлены на внеплановый ремонт, теплоноситель будет подан в ближайшее время. Он также напомнил, что если отопления нет в отдельных квартирах, то жильцам необходимо подать заявку в управляющую компанию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...