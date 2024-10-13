К теплу подключили все жилые дома и соцучреждения в Челябинске

В Челябинске запущены все котельные, снабжающие теплом дома и соцучреждения. Об этом на аппаратном совещании 14 октября сообщил руководитель городского управления ЖКХ Вадим Храмцов.
«По состоянию на 14 октября в городе запущено 100% котельных города, теплоноситель подан во все многоквартирные дома. Соцобьекты подключены на 100%», — сообщил Храмцов.
При этом Храмцов отметил, при запуске теплоносителя на данный момент есть повторные локальные повреждения на тепловых сетях в Ленинском и Металлургическом районах. Сети поставлены на внеплановый ремонт, теплоноситель будет подан в ближайшее время. Он также напомнил, что если отопления нет в отдельных квартирах, то жильцам необходимо подать заявку в управляющую компанию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!