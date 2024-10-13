13 октября 2024

Депутаты Миасса соберутся на внеплановую сессию, чтобы выбрать мэра

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Ковальчук Егор. Челябинск, ковальчук егор
Экс-мэр Миасса Егор Ковальчук возглавил правительство ЛНР Фото:

Собрание депутатов третьего по численности населения в регионе города Миасса (Челябинская область) 15 октября соберется на внеочередную сессию для выборов мэра города. Об этом сообщается на сайте собрания.

«На ближайшей сессии, которая объявлена на 15 октября, депутаты выберут главу. Комиссией по отбору кандидатур на должность главы Миасского городского округа по итогам тестирования претендентов, а также после проведения собеседования с каждым из них, анализа опыта работы и образования было принято решение рекомендовать собранию депутатов трех кандидатов, принявших участие в конкурсе — Юрия Ефименко, Алексея Лепешкова и Виктора Легенчука», — сообщили в собрании депутатов.

Ефименко работает директором по взаимоотношениям с общественными и государственными структурами АО «Автомобильный завод «Урал» и является депутатом горсобрания. Лепешков трудится руководителем аппарата мэрии. Легенчук является генеральным директором ООО «Аргус Групп М».

Исполняющий обязанности мэра Олег Буданов снял свою кандидатуру с конкурса. Внеочередные выборы были назначены после ухода в отставку мэра Егора Ковальчука. В июле градоначальник возглавил правительство ЛНР.

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Собрание депутатов третьего по численности населения в регионе города Миасса (Челябинская область) 15 октября соберется на внеочередную сессию для выборов мэра города. Об этом сообщается на сайте собрания. «На ближайшей сессии, которая объявлена на 15 октября, депутаты выберут главу. Комиссией по отбору кандидатур на должность главы Миасского городского округа по итогам тестирования претендентов, а также после проведения собеседования с каждым из них, анализа опыта работы и образования было принято решение рекомендовать собранию депутатов трех кандидатов, принявших участие в конкурсе — Юрия Ефименко, Алексея Лепешкова и Виктора Легенчука», — сообщили в собрании депутатов. Ефименко работает директором по взаимоотношениям с общественными и государственными структурами АО «Автомобильный завод «Урал» и является депутатом горсобрания. Лепешков трудится руководителем аппарата мэрии. Легенчук является генеральным директором ООО «Аргус Групп М». Исполняющий обязанности мэра Олег Буданов снял свою кандидатуру с конкурса. Внеочередные выборы были назначены после ухода в отставку мэра Егора Ковальчука. В июле градоначальник возглавил правительство ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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