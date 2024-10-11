В Миассе окончательно определились три претендента на пост мэра

В Миассе (Челябинская область) конкурсная комиссия определила три кандидатуры, из которых депутатам предложат выбрать мэра. Как следует из протокола, в число победителей вошли Юрий Ефименко, Алексей Лепешков и Виктор Легенчук.
«Результаты конкурса по отбору кандидатур на должность главы Миасского городского округа. Признать победителями следующих зарегистрированных кандидатов: Юрий Ефименко, Алексей Лепешков, Виктор Легенчук», — указано в протоколе комиссии.
Больше остальных, 18 баллов, получил директор по взаимоотношениям с госструктурами автозавода «Урал», депутат горсобрания Ефименко. Руководитель аппарата мэрии Лепешков набрал 16,3 балла, гендиректор компании «Аргус групп М» Легенчук — 11,8. У кандидата Руслана Ветлугина, работающего в городской мэрии, оказалось 10,7 балла. Пятый кандидат, врио главы Миасса Олег Буданов снял кандидатуру.
Определив претендентов, комиссия рекомендовала их для рассмотрения на собрании депутатов. Из трех человек парламентариям предстоит выбрать градоначальника. Срок его полномочий составит пять лет.
Внеочередные выборы были назначены после ухода в отставку мэра Егора Ковальчука. В июле градоначальник возглавил правительство ЛНР.
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