Петербург накроет северный циклон «Хельма»

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Облака. Челябинск, пейзаж, погода, облака, небо, туча, непогода, воронка, шторм, прогноз, буря, циклон, метеорология, стихия, климат, грозовой фронт
В Санкт-Петербург 14 октября придет циклон с севера Фото:

В Санкт-Петербурге 14 октября ожидается циклон «хельма», который принесет небольшие дожди и морось. Также атмосферное давление упадет до 754 миллиметров ртутного столба, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Сегодня регион окажется под влиянием северной периферии циклона „Хельма“. Он продолжит закрывать небо над регионом плотными облаками, и местами отметится небольшими дождями и моросью», — передает «Фонтанка» информацию от ФГБУ.

Уточняется, что атмосферное давление упадет ниже нормы до отметки 754 миллиметров ртутного столба. Такая же погода сохранится и 15 октября, а 16 октября станет на один-два градуса теплее, существенных осадков не ожидается.

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В Санкт-Петербурге 14 октября ожидается циклон «хельма», который принесет небольшие дожди и морось. Также атмосферное давление упадет до 754 миллиметров ртутного столба, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». «Сегодня регион окажется под влиянием северной периферии циклона „Хельма“. Он продолжит закрывать небо над регионом плотными облаками, и местами отметится небольшими дождями и моросью», — передает «Фонтанка» информацию от ФГБУ. Уточняется, что атмосферное давление упадет ниже нормы до отметки 754 миллиметров ртутного столба. Такая же погода сохранится и 15 октября, а 16 октября станет на один-два градуса теплее, существенных осадков не ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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