13 октября 2024

В Тюмени арестовали мужчину, кинувшего поднос с едой в кассира кафе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчину арестовали до 10 декабря
Мужчину арестовали до 10 декабря Фото:

В Тюмени отправили в СИЗО мужчину, который кинул поднос с едой в персонал кафе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее сообщалось, что местный житель в грубой форме потребовал переделать бургер.

«Вину в совершении преступления обвиняемый признал. Извинения потерпевшему принес. По решению суда Абдула будет находиться в СИЗО по 10 декабря 2024 года», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что посетитель Tesla Burger кинул в кассира поднос. Ему не понравилось, что в бургере был бекон. Инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости Тюмени для вас в реальном времени — подпишитесь на telegram-канал «Темы Тюмени» и не упустите ничего важного!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени отправили в СИЗО мужчину, который кинул поднос с едой в персонал кафе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее сообщалось, что местный житель в грубой форме потребовал переделать бургер. «Вину в совершении преступления обвиняемый признал. Извинения потерпевшему принес. По решению суда Абдула будет находиться в СИЗО по 10 декабря 2024 года», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что посетитель Tesla Burger кинул в кассира поднос. Ему не понравилось, что в бургере был бекон. Инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...