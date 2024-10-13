В Тюмени отправили в СИЗО мужчину, который кинул поднос с едой в персонал кафе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Ранее сообщалось, что местный житель в грубой форме потребовал переделать бургер.
«Вину в совершении преступления обвиняемый признал. Извинения потерпевшему принес. По решению суда Абдула будет находиться в СИЗО по 10 декабря 2024 года», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что посетитель Tesla Burger кинул в кассира поднос. Ему не понравилось, что в бургере был бекон. Инцидентом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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