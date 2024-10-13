В Кыштыме спасатели освободили мужчину, который сам себя заковал в наручники. Фото, видео

14 октября 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Снять наручники самостоятельно мужчина не смог (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В городе Кыштыме Челябинской области мужчина оказался в затруднительном положении, заковав себя в наручники в качестве шутки. Спасатели пришли на помощь, когда ни друзья, ни полицейские не смогли освободить его. «39-летний мужчина решил поднять настроение друзей, показав „освобождение от наручников подручными материалами“. Одна снять их не получилось ни у него, ни у друзей, ни у местного участкового», — сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области. Спасатели использовали комбинированные гидравлические ножницы и ножовку, чтобы освободить мужчину от «теплых объятий батареи» и снять наручники. Этот случай напоминает о важности осторожности и чувства меры в шутках, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, напомнили в ведомстве. В Магнитогорске ранее паре после ролевых игр пришлось вызывать спасателей. После нецелевого использования настоящих штатных наручников пара не смогла ключом расстегнуть замки и оказалась прочно скованной друг с другом, сообщили в ПСС Челябинской области. Спасатели использовали комбинированные гидравлические ножницы, чтобы снять наручники Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области» Мужчине пришлось вызывать спасателей, чтобы снять наручники Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Кыштыме Челябинской области мужчина оказался в затруднительном положении, заковав себя в наручники в качестве шутки. Спасатели пришли на помощь, когда ни друзья, ни полицейские не смогли освободить его. «39-летний мужчина решил поднять настроение друзей, показав „освобождение от наручников подручными материалами“. Одна снять их не получилось ни у него, ни у друзей, ни у местного участкового», — сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области. Спасатели использовали комбинированные гидравлические ножницы и ножовку, чтобы освободить мужчину от «теплых объятий батареи» и снять наручники. Этот случай напоминает о важности осторожности и чувства меры в шутках, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, напомнили в ведомстве. В Магнитогорске ранее паре после ролевых игр пришлось вызывать спасателей. После нецелевого использования настоящих штатных наручников пара не смогла ключом расстегнуть замки и оказалась прочно скованной друг с другом, сообщили в ПСС Челябинской области.