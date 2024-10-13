13 октября 2024

В Кыштыме спасатели освободили мужчину, который сам себя заковал в наручники. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "правосудие". Москва , ноутбук, интернет, клавиатура, наручники, преступление, мошенничество, запрет интернета, мошенничество в интернете
Снять наручники самостоятельно мужчина не смог (архивное фото) Фото:

В городе Кыштыме Челябинской области мужчина оказался в затруднительном положении, заковав себя в наручники в качестве шутки. Спасатели пришли на помощь, когда ни друзья, ни полицейские не смогли освободить его.

«39-летний мужчина решил поднять настроение друзей, показав „освобождение от наручников подручными материалами“. Одна снять их не получилось ни у него, ни у друзей, ни у местного участкового», — сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области.

Спасатели использовали комбинированные гидравлические ножницы и ножовку, чтобы освободить мужчину от «теплых объятий батареи» и снять наручники. Этот случай напоминает о важности осторожности и чувства меры в шутках, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, напомнили в ведомстве.

В Магнитогорске ранее паре после ролевых игр пришлось вызывать спасателей. После нецелевого использования настоящих штатных наручников пара не смогла ключом расстегнуть замки и оказалась прочно скованной друг с другом, сообщили в ПСС Челябинской области.

Спасатели использовали комбинированные гидравлические ножницы, чтобы снять наручники
Спасатели использовали комбинированные гидравлические ножницы, чтобы снять наручники
Мужчине пришлось вызывать спасателей, чтобы снять наручники
Мужчине пришлось вызывать спасателей, чтобы снять наручники

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Кыштыме Челябинской области мужчина оказался в затруднительном положении, заковав себя в наручники в качестве шутки. Спасатели пришли на помощь, когда ни друзья, ни полицейские не смогли освободить его. «39-летний мужчина решил поднять настроение друзей, показав „освобождение от наручников подручными материалами“. Одна снять их не получилось ни у него, ни у друзей, ни у местного участкового», — сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области. Спасатели использовали комбинированные гидравлические ножницы и ножовку, чтобы освободить мужчину от «теплых объятий батареи» и снять наручники. Этот случай напоминает о важности осторожности и чувства меры в шутках, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, напомнили в ведомстве. В Магнитогорске ранее паре после ролевых игр пришлось вызывать спасателей. После нецелевого использования настоящих штатных наручников пара не смогла ключом расстегнуть замки и оказалась прочно скованной друг с другом, сообщили в ПСС Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...