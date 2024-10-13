В городе Кыштыме Челябинской области мужчина оказался в затруднительном положении, заковав себя в наручники в качестве шутки. Спасатели пришли на помощь, когда ни друзья, ни полицейские не смогли освободить его.
«39-летний мужчина решил поднять настроение друзей, показав „освобождение от наручников подручными материалами“. Одна снять их не получилось ни у него, ни у друзей, ни у местного участкового», — сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области.
Спасатели использовали комбинированные гидравлические ножницы и ножовку, чтобы освободить мужчину от «теплых объятий батареи» и снять наручники. Этот случай напоминает о важности осторожности и чувства меры в шутках, чтобы избежать непредвиденных ситуаций, напомнили в ведомстве.
В Магнитогорске ранее паре после ролевых игр пришлось вызывать спасателей. После нецелевого использования настоящих штатных наручников пара не смогла ключом расстегнуть замки и оказалась прочно скованной друг с другом, сообщили в ПСС Челябинской области.
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