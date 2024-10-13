13 октября 2024

Губернатор перед отпуском вмешался в скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга

Куйвашев поддержал переизбрание главы Березовского Писцова
© Служба новостей «URA.RU»
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Встречи с губернатором Евгений Писцов добивался больше месяца
Встречи с губернатором Евгений Писцов добивался больше месяца Фото:
новость из сюжета
Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга — 2024

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перед уходом в двухнедельный отпуск поддержал кандидатуру действующего главы Березовского Евгения Писцова на выборах мэра. Их встреча, которой Писцов, по данным URA.RU, искал с сентября и даже обращался за помощью к посредникам, состоялась на прошлой неделе в правительственном санатории «Гранатовая бухта», где проходило большое совещание правительственных чиновников с главами.

«Они пообщались, губернатор поддержку высказал. Это его позиция по умолчанию — поддерживать действующих глав», — поделился информированный источник агентства. Внутри политический блок свердловского правительства поддерживал Писцова и так, однако отсутствие четкой позиции со стороны Куйвашева давало пространство для политического маневра оппонентам мэра. Писцов в беседе с URA.RU подтвердил, что встречался с губернатором, и тот поддержал его выдвижение.

Этого разговора Писцов добивался несколько недель, выходил на губернаторское окружение (в частности, колоритного вице-спикера заксо Армена Карапетяна), но безрезультатно. «Хотел деятельной поддержки [от главы региона]», — знает собеседник URA.RU.

У Писцова с переизбранием реальные проблемы — думское большинство, которому и предстоит принимать решение, выступает против его кандидатуры. В резиденции губернатора убеждены, что народных избранников подговаривает депутат-миллиардер из свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (ГК Brozzex), у которого с Писцовым мощный конфликт. По другой версии, лидером фронды в действительности является другой оппонент Писцова — спикер думы Алексей Горевой. Он одновременно с Писцовым подал документы для участия в конкурсе на пост главы.

Отборочный этап должен был завершиться в конце сентября, однако затягивается. По официальной версии, из-за того, что в конкурсную комиссию до сих пор не пришли необходимые справки от некоторых кандидатов. Однако в кулуарах также поговаривают, что областная власть просто хочет выиграть время для торга с березовскими депутатами.

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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев перед уходом в двухнедельный отпуск поддержал кандидатуру действующего главы Березовского Евгения Писцова на выборах мэра. Их встреча, которой Писцов, по данным URA.RU, искал с сентября и даже обращался за помощью к посредникам, состоялась на прошлой неделе в правительственном санатории «Гранатовая бухта», где проходило большое совещание правительственных чиновников с главами. «Они пообщались, губернатор поддержку высказал. Это его позиция по умолчанию — поддерживать действующих глав», — поделился информированный источник агентства. Внутри политический блок свердловского правительства поддерживал Писцова и так, однако отсутствие четкой позиции со стороны Куйвашева давало пространство для политического маневра оппонентам мэра. Писцов в беседе с URA.RU подтвердил, что встречался с губернатором, и тот поддержал его выдвижение. Этого разговора Писцов добивался несколько недель, выходил на губернаторское окружение (в частности, колоритного вице-спикера заксо Армена Карапетяна), но безрезультатно. «Хотел деятельной поддержки [от главы региона]», — знает собеседник URA.RU. У Писцова с переизбранием реальные проблемы — думское большинство, которому и предстоит принимать решение, выступает против его кандидатуры. В резиденции губернатора убеждены, что народных избранников подговаривает депутат-миллиардер из свердловского заксобрания Вячеслав Брозовский (ГК Brozzex), у которого с Писцовым мощный конфликт. По другой версии, лидером фронды в действительности является другой оппонент Писцова — спикер думы Алексей Горевой. Он одновременно с Писцовым подал документы для участия в конкурсе на пост главы. Отборочный этап должен был завершиться в конце сентября, однако затягивается. По официальной версии, из-за того, что в конкурсную комиссию до сих пор не пришли необходимые справки от некоторых кандидатов. Однако в кулуарах также поговаривают, что областная власть просто хочет выиграть время для торга с березовскими депутатами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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