МТС заплатит штраф в три млрд рублей из-за повышения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила штраф на ПАО «МТС» в размере трех миллиардов рублей за необоснованное повышение тарифов на услуги сотовой связи, которое затронуло более 30 миллионов абонентов. Об этом сообщила пресс-служба ФАС. В добавок к штрафу, оператора обязали снизить тарифы для пострадавших абонентов.
«Повышение являлось экономически не обоснованным и ущемляло интересы потребителей», — подчеркнули в ФАС. В ведомстве также отметили, что МТС необоснованно повысил стоимость своих услуг на 8% в апреле и мае 2024 года, что привело к увеличению доходов компании за счет потребителей.
В ФАС добавили, что это первый случай применения такой меры, как изъятие необоснованно полученного дохода и его перечисление в бюджет. Однако, по словам представителей ведомства подобное решение, предотвратит аналогичные практики среди операторов связи.
Обновлено в 11:15 МСК
Представители компании заявили, что изучают поступившие из ФАС документы. Решение о дальнейших действиях, включая их возможное оспаривание, будет принято по итогам оценки.
Ранее сообщалось, что компания МТС за последние полгода пересмотрела стоимость своих услуг. Домашний интернет подорожал дважды, также изменилась цена на сотовую связь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.