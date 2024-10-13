«Он опознал прокурора, а сижу я»: осужденный за насилие над юным уральцем впервые высказался

Осужденный за изнасилование свердловчанин заявил, что не видел потерпевшего

14 октября 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Суровый приговор мужчина получил на прошлой неделе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Бывший зэк Сергей, получивший срок за сексуальное насилие, заявил, что ни разу в жизни не видел пострадавшего подростка из Богдановича (Свердловская область). Такое заявление он сделал в беседе с URA.RU. «Хочу доказать, что я вообще не причастен [к преступлению]. Я потерпевшего ни разу вживую не видел. Он опознал прокурора [во время следственных действий], а сижу я», — сказал Сергей. На прошлой неделе суд в Екатеринбурге назначил ему 15 лет колонии. Второй обвиняемый — юноша Эдгар — получил восемь лет лишения свободы. Эдгар тоже считает себя невиновным. История запутанная, тянется с 2019 года. По словам источника URA.RU, за это время мама потерпевшего несколько раз меняла показания во время разбирательства. Сначала она сказала силовикам, что ее сына несколько лет избивали и запугивали сверстники (в их числе был Эдгар). А один раз, по ее словам, его изнасиловали палкой. Во время расследования Эдгара сделали свидетелем, что не понравилось женщине. Она стала повторно обращаться с жалобами в надзорные ведомства. Второй осужденный — Эдгар Фото: Сергей Бодров © URA.RU И тогда же обвинила ныне покойного прокурора и начальника полиции Богдановича. Свердловчанка заявила, что они были в числе тех, кто насиловал ее ребенка. Служебные проверки не подтвердили ее заявление. Затем в деле появился Сергей — неоднократно судимый за кражи. С подростками, которые тогда попали под обвинение, его связывало лишь то, что он покупал у них кофе. Друзей Эдгара отправили в спецшколы, его сделали обвиняемым, а Сергей попал в СИЗО. В 2022-м дело рассматривали в Сухом Логу. Тогда Сергея и Эдгара оправдали. Но решение не устояло в апелляции, поэтому начался второй круг, но уже в Екатеринбурге. 9 октября суд вынес обвинительный приговор. После вердикта выяснилось, что мать пострадавшего просила десять миллионов рублей с подсудимых (в итоге получила лишь 1,4 млн). Адвокаты осужденных намерены добиться оправдательного приговора. В защиту Сергея выступила его мама. «Я уверена, что он не виноват. Он свои проступки всегда признавал. Сейчас он готов отстаивать свою правоту. Он до суда не знал ни Эдгара, ни мальчика, чья мама обвинила его в таком. На одном из процессов в Сухом Логу, увидев Эдгара, он подумал, что это журналист. А потом узнал, что это его „подельник“», — сказала женщина URA.RU. Сергей намерен добиться оправдательного приговора Фото: Сергей Бодров © URA.RU Эдгар и родные Сергея перед приговором. Юноша сильно переживал и постоянно переписывался с близкими Фото: Сергей Бодров © URA.RU Мама Эдгара не стала заходить в зал заседания, ожидая приговор в коридоре Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший зэк Сергей, получивший срок за сексуальное насилие, заявил, что ни разу в жизни не видел пострадавшего подростка из Богдановича (Свердловская область). Такое заявление он сделал в беседе с URA.RU. «Хочу доказать, что я вообще не причастен [к преступлению]. Я потерпевшего ни разу вживую не видел. Он опознал прокурора [во время следственных действий], а сижу я», — сказал Сергей. На прошлой неделе суд в Екатеринбурге назначил ему 15 лет колонии. Второй обвиняемый — юноша Эдгар — получил восемь лет лишения свободы. Эдгар тоже считает себя невиновным. История запутанная, тянется с 2019 года. По словам источника URA.RU, за это время мама потерпевшего несколько раз меняла показания во время разбирательства. Сначала она сказала силовикам, что ее сына несколько лет избивали и запугивали сверстники (в их числе был Эдгар). А один раз, по ее словам, его изнасиловали палкой. Во время расследования Эдгара сделали свидетелем, что не понравилось женщине. Она стала повторно обращаться с жалобами в надзорные ведомства. И тогда же обвинила ныне покойного прокурора и начальника полиции Богдановича. Свердловчанка заявила, что они были в числе тех, кто насиловал ее ребенка. Служебные проверки не подтвердили ее заявление. Затем в деле появился Сергей — неоднократно судимый за кражи. С подростками, которые тогда попали под обвинение, его связывало лишь то, что он покупал у них кофе. Друзей Эдгара отправили в спецшколы, его сделали обвиняемым, а Сергей попал в СИЗО. В 2022-м дело рассматривали в Сухом Логу. Тогда Сергея и Эдгара оправдали. Но решение не устояло в апелляции, поэтому начался второй круг, но уже в Екатеринбурге. 9 октября суд вынес обвинительный приговор. После вердикта выяснилось, что мать пострадавшего просила десять миллионов рублей с подсудимых (в итоге получила лишь 1,4 млн). Адвокаты осужденных намерены добиться оправдательного приговора. В защиту Сергея выступила его мама. «Я уверена, что он не виноват. Он свои проступки всегда признавал. Сейчас он готов отстаивать свою правоту. Он до суда не знал ни Эдгара, ни мальчика, чья мама обвинила его в таком. На одном из процессов в Сухом Логу, увидев Эдгара, он подумал, что это журналист. А потом узнал, что это его „подельник“», — сказала женщина URA.RU.