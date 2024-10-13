13 октября 2024

Губернатор Текслер назначил вице-премьеров челябинского правительства

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Торжественное вручение знаков «Мастер спорта РФ» спортсменам с ограниченными возможностями здоровья. Челябинск, павлова маргарита
Экс-сенатор Маргарита Павлова станет вице-премьером челябинского правительства Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о назначении заместителей председателя правительства региона. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе правительства.

«По решению Алексея Текслера заместителями председателя правительства Челябинской области будут назначены: Антон Артемов — будет отвечать за межведомственные вопросы социально-экономического развития региона, аналитическую работу и вопросы реализации национальных проектов. Сергей Зюсь — в сфере ответственности вопросы реализации информационной политики органов государственной власти региона, вопросы развития сферы массовых коммуникации и средств массовой информации. Андрей Коляда — в сфере ведения межведомственные вопросы координации органов исполнительной власти в области имущественных отношений, управления лесным фондом, а также развития туризма в регионе», — сообщили в пресс-службе правительства.

Кроме того, Юрий Кузнецов возглавит аппарат губернатора и правительства Челябинской области в статусе заместителя председателя правительства. Маргарита Павлова — будет отвечать за межведомственные вопросы взаимодействия с НКО, работающими в части поддержки участников специальной военной операции, а также членов их семей. Также по решению Текслера министром общественной безопасности будет назначен Александр Гриб. В настоящее время он занимает должность министра физической культуры и спорта региона.

В пресс-службе добавили, что должности вице-премьеров — новые должности в структуре областного правительства. Они необходимы для усиления координации отдельных приоритетных направлений, общих для различных органов исполнительной власти субъекта федерации.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о назначении заместителей председателя правительства региона. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе правительства. «По решению Алексея Текслера заместителями председателя правительства Челябинской области будут назначены: Антон Артемов — будет отвечать за межведомственные вопросы социально-экономического развития региона, аналитическую работу и вопросы реализации национальных проектов. Сергей Зюсь — в сфере ответственности вопросы реализации информационной политики органов государственной власти региона, вопросы развития сферы массовых коммуникации и средств массовой информации. Андрей Коляда — в сфере ведения межведомственные вопросы координации органов исполнительной власти в области имущественных отношений, управления лесным фондом, а также развития туризма в регионе», — сообщили в пресс-службе правительства. Кроме того, Юрий Кузнецов возглавит аппарат губернатора и правительства Челябинской области в статусе заместителя председателя правительства. Маргарита Павлова — будет отвечать за межведомственные вопросы взаимодействия с НКО, работающими в части поддержки участников специальной военной операции, а также членов их семей. Также по решению Текслера министром общественной безопасности будет назначен Александр Гриб. В настоящее время он занимает должность министра физической культуры и спорта региона. В пресс-службе добавили, что должности вице-премьеров — новые должности в структуре областного правительства. Они необходимы для усиления координации отдельных приоритетных направлений, общих для различных органов исполнительной власти субъекта федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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