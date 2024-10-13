Губернатор Текслер назначил вице-премьеров челябинского правительства

14 октября 2024 в 12:51 Размер текста - 17 +

Экс-сенатор Маргарита Павлова станет вице-премьером челябинского правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о назначении заместителей председателя правительства региона. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе правительства. «По решению Алексея Текслера заместителями председателя правительства Челябинской области будут назначены: Антон Артемов — будет отвечать за межведомственные вопросы социально-экономического развития региона, аналитическую работу и вопросы реализации национальных проектов. Сергей Зюсь — в сфере ответственности вопросы реализации информационной политики органов государственной власти региона, вопросы развития сферы массовых коммуникации и средств массовой информации. Андрей Коляда — в сфере ведения межведомственные вопросы координации органов исполнительной власти в области имущественных отношений, управления лесным фондом, а также развития туризма в регионе», — сообщили в пресс-службе правительства. Кроме того, Юрий Кузнецов возглавит аппарат губернатора и правительства Челябинской области в статусе заместителя председателя правительства. Маргарита Павлова — будет отвечать за межведомственные вопросы взаимодействия с НКО, работающими в части поддержки участников специальной военной операции, а также членов их семей. Также по решению Текслера министром общественной безопасности будет назначен Александр Гриб. В настоящее время он занимает должность министра физической культуры и спорта региона. В пресс-службе добавили, что должности вице-премьеров — новые должности в структуре областного правительства. Они необходимы для усиления координации отдельных приоритетных направлений, общих для различных органов исполнительной власти субъекта федерации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял решение о назначении заместителей председателя правительства региона. Об этом 14 октября сообщили в пресс-службе правительства. «По решению Алексея Текслера заместителями председателя правительства Челябинской области будут назначены: Антон Артемов — будет отвечать за межведомственные вопросы социально-экономического развития региона, аналитическую работу и вопросы реализации национальных проектов. Сергей Зюсь — в сфере ответственности вопросы реализации информационной политики органов государственной власти региона, вопросы развития сферы массовых коммуникации и средств массовой информации. Андрей Коляда — в сфере ведения межведомственные вопросы координации органов исполнительной власти в области имущественных отношений, управления лесным фондом, а также развития туризма в регионе», — сообщили в пресс-службе правительства. Кроме того, Юрий Кузнецов возглавит аппарат губернатора и правительства Челябинской области в статусе заместителя председателя правительства. Маргарита Павлова — будет отвечать за межведомственные вопросы взаимодействия с НКО, работающими в части поддержки участников специальной военной операции, а также членов их семей. Также по решению Текслера министром общественной безопасности будет назначен Александр Гриб. В настоящее время он занимает должность министра физической культуры и спорта региона. В пресс-службе добавили, что должности вице-премьеров — новые должности в структуре областного правительства. Они необходимы для усиления координации отдельных приоритетных направлений, общих для различных органов исполнительной власти субъекта федерации.