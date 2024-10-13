13 октября 2024

В челябинском киноцентре проведут «Ночь кино» с настольными играми и стендапом. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью гостям будут показывать фильмы про Джокера
Ночью гостям будут показывать фильмы про Джокера Фото:

В Челябинске в кинокультурном центре «Победа» 19 октября состоится «Ночной нон-стоп». В рамках мероприятия проведут три показа фильма, настольные игры, а также стендап, сообщается в афише кинотеатра.

«Невероятнейшая ночь с Джокером. Три фильма за вечер. В холле для вас: настольные игры, а в кинозале — розыгрыш подарков, вечернее шоу и „грязный“ стендап», — сообщили на сайте киноцентра «Победа».

Старт мероприятия назначен на 21:00, а завершение в 4:00. Показ первого фильма «Джокер» (2019 года) начнется в 22:00. Далее в 00:00 представят кинокартину «Джокер: безумие на двоих» (2024 года). Последним будут смотреть «Битлджуи Битлджус». Субботняя «Ночь кино» пройдет для людей старше 18 лет. Стоимость посещения — 600 рублей.

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В Челябинске в кинокультурном центре «Победа» 19 октября состоится «Ночной нон-стоп». В рамках мероприятия проведут три показа фильма, настольные игры, а также стендап, сообщается в афише кинотеатра. «Невероятнейшая ночь с Джокером. Три фильма за вечер. В холле для вас: настольные игры, а в кинозале — розыгрыш подарков, вечернее шоу и „грязный“ стендап», — сообщили на сайте киноцентра «Победа». Старт мероприятия назначен на 21:00, а завершение в 4:00. Показ первого фильма «Джокер» (2019 года) начнется в 22:00. Далее в 00:00 представят кинокартину «Джокер: безумие на двоих» (2024 года). Последним будут смотреть «Битлджуи Битлджус». Субботняя «Ночь кино» пройдет для людей старше 18 лет. Стоимость посещения — 600 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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