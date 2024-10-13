В Челябинске в кинокультурном центре «Победа» 19 октября состоится «Ночной нон-стоп». В рамках мероприятия проведут три показа фильма, настольные игры, а также стендап, сообщается в афише кинотеатра.
«Невероятнейшая ночь с Джокером. Три фильма за вечер. В холле для вас: настольные игры, а в кинозале — розыгрыш подарков, вечернее шоу и „грязный“ стендап», — сообщили на сайте киноцентра «Победа».
Старт мероприятия назначен на 21:00, а завершение в 4:00. Показ первого фильма «Джокер» (2019 года) начнется в 22:00. Далее в 00:00 представят кинокартину «Джокер: безумие на двоих» (2024 года). Последним будут смотреть «Битлджуи Битлджус». Субботняя «Ночь кино» пройдет для людей старше 18 лет. Стоимость посещения — 600 рублей.
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