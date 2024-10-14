«Дочка» «Роснефти» заплатит миллионы за аварию на месторождении в ХМАО

«РН-Бурение» выплатит компенсацию за утерю оборудования на месторождении в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
"РН-Бурение" заплатит за оставленное в нефтяной скважине оборудование
"РН-Бурение" заплатит за оставленное в нефтяной скважине оборудование Фото:

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа удовлетворил иск компании «ТехГеоБур» из Самары к «РН-Бурение» — дочерней структуре «Роснефти». Суд обязал ответчика выплатить 9,97 млн рублей в качестве компенсации за утрату оборудования, оставленного в скважине во время аварии на Кондинском месторождении ХМАО.

«ООО „Техгеобур“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с иском к ООО „РН-Бурение“ о взыскании 9 972 631,96 руб. ущерба в виде стоимости утраченного оборудования по договору на выполнение работ по сопровождению бурения. Отклонение от режима работ, неправильные действия сотрудников и отсутствие оценки рисков привели к аварии на скважине Кондинского месторождения: на момент аварии в скважине находилось оборудование подрядчика , которое было утеряно», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении агентства URA.RU. 

После неудачных попыток урегулировать вопрос в досудебном порядке «ТехГеоБур» обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию. Иск был полностью удовлетворён: помимо суммы ущерба в 9,97 млн рублей, с «РН-Бурение» также взысканы расходы на экспертизу и государственную пошлину.

 Агентство направило в компании «ТехГеоБур» и «РН-Бурение» запросы. На момент публикации новости комментарии не поступили.

Ранее URA.RU писало, что Природнадзор ХМАО выиграл иск у компании «РН-Бурение», которая строила нефтяные скважины на месторождениях. По решению суда, буровики должны выплатить полмиллиарда рублей за оставленные на кустовых площадках нефтяные отходы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа удовлетворил иск компании «ТехГеоБур» из Самары к «РН-Бурение» — дочерней структуре «Роснефти». Суд обязал ответчика выплатить 9,97 млн рублей в качестве компенсации за утрату оборудования, оставленного в скважине во время аварии на Кондинском месторождении ХМАО. «ООО „Техгеобур“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с иском к ООО „РН-Бурение“ о взыскании 9 972 631,96 руб. ущерба в виде стоимости утраченного оборудования по договору на выполнение работ по сопровождению бурения. Отклонение от режима работ, неправильные действия сотрудников и отсутствие оценки рисков привели к аварии на скважине Кондинского месторождения: на момент аварии в скважине находилось оборудование подрядчика , которое было утеряно», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.  После неудачных попыток урегулировать вопрос в досудебном порядке «ТехГеоБур» обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию. Иск был полностью удовлетворён: помимо суммы ущерба в 9,97 млн рублей, с «РН-Бурение» также взысканы расходы на экспертизу и государственную пошлину.  Агентство направило в компании «ТехГеоБур» и «РН-Бурение» запросы. На момент публикации новости комментарии не поступили. Ранее URA.RU писало, что Природнадзор ХМАО выиграл иск у компании «РН-Бурение», которая строила нефтяные скважины на месторождениях. По решению суда, буровики должны выплатить полмиллиарда рублей за оставленные на кустовых площадках нефтяные отходы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...