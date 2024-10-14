«Дочка» «Роснефти» заплатит миллионы за аварию на месторождении в ХМАО

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа удовлетворил иск компании «ТехГеоБур» из Самары к «РН-Бурение» — дочерней структуре «Роснефти». Суд обязал ответчика выплатить 9,97 млн рублей в качестве компенсации за утрату оборудования, оставленного в скважине во время аварии на Кондинском месторождении ХМАО.
«ООО „Техгеобур“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с иском к ООО „РН-Бурение“ о взыскании 9 972 631,96 руб. ущерба в виде стоимости утраченного оборудования по договору на выполнение работ по сопровождению бурения. Отклонение от режима работ, неправильные действия сотрудников и отсутствие оценки рисков привели к аварии на скважине Кондинского месторождения: на момент аварии в скважине находилось оборудование подрядчика , которое было утеряно», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении агентства URA.RU.
После неудачных попыток урегулировать вопрос в досудебном порядке «ТехГеоБур» обратился в суд, чтобы взыскать компенсацию. Иск был полностью удовлетворён: помимо суммы ущерба в 9,97 млн рублей, с «РН-Бурение» также взысканы расходы на экспертизу и государственную пошлину.
Агентство направило в компании «ТехГеоБур» и «РН-Бурение» запросы. На момент публикации новости комментарии не поступили.
Ранее URA.RU писало, что Природнадзор ХМАО выиграл иск у компании «РН-Бурение», которая строила нефтяные скважины на месторождениях. По решению суда, буровики должны выплатить полмиллиарда рублей за оставленные на кустовых площадках нефтяные отходы.
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