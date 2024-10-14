Диаметр упавшей березы был около 30 сантиметров (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU

На мужчину упала береза во время прогулки по лесу в Челябинской области у поселка Трактовой. Травма оказалась серьезной и вернуться домой самостоятельно мужчина не смог, сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы.

«Во время прогулки по лесному массиву на 50-летнего мужчину упало дерево. Удар ствола березы диаметром около 30 сантиметров пришелся вскользь, но травмы оказались слишком серьезными», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инцидент произошел в поселке около Миасса.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, оказали первую помощь и транспортировали пострадавшего к дороге для передачи врачам скорой медицинской помощи. Пострадавший получил множественные травмы, включая травмы коленного сустава и голени, ушибы спины и тазобедренного сустава.

Береза упала на мужчину во время прогулки Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области»

Пострадавший повредил колено и голень Telegram-канал «Поисково-спасательная служба Челябинской области»