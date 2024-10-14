Дерево упало на мужчину во время прогулки в Челябинской области. Фото

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Виды Москвы. Москва , береза
Диаметр упавшей березы был около 30 сантиметров (архивное фото) Фото:

На мужчину упала береза во время прогулки по лесу в Челябинской области у поселка Трактовой. Травма оказалась серьезной и вернуться домой самостоятельно мужчина не смог, сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы.

«Во время прогулки по лесному массиву на 50-летнего мужчину упало дерево. Удар ствола березы диаметром около 30 сантиметров пришелся вскользь, но травмы оказались слишком серьезными», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инцидент произошел в поселке около Миасса.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, оказали первую помощь и транспортировали пострадавшего к дороге для передачи врачам скорой медицинской помощи. Пострадавший получил множественные травмы, включая травмы коленного сустава и голени, ушибы спины и тазобедренного сустава.

Береза упала на мужчину во время прогулки
Береза упала на мужчину во время прогулки
Пострадавший повредил колено и голень
Пострадавший повредил колено и голень

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На мужчину упала береза во время прогулки по лесу в Челябинской области у поселка Трактовой. Травма оказалась серьезной и вернуться домой самостоятельно мужчина не смог, сообщает пресс-служба региональной Поисково-спасательной службы. «Во время прогулки по лесному массиву на 50-летнего мужчину упало дерево. Удар ствола березы диаметром около 30 сантиметров пришелся вскользь, но травмы оказались слишком серьезными», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Инцидент произошел в поселке около Миасса. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, оказали первую помощь и транспортировали пострадавшего к дороге для передачи врачам скорой медицинской помощи. Пострадавший получил множественные травмы, включая травмы коленного сустава и голени, ушибы спины и тазобедренного сустава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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